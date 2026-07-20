Sinj ulaže u nove vrtićke kapacitete: Karakašica dobiva objekt za četiri skupine i 13 novih radnih mjesta

Gradu Sinju odobrena sredstva Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za izradu projektne dokumentacije za novi dječji vrtić u Karakašici

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donijelo je Odluku o odabiru projekata gradova i općina za sufinanciranje u 2026. godini, kojom su Gradu Sinju odobrena bespovratna sredstva za projekt „Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića u Karakašici“ u iznosu od 31.500,00 eura.

Vrtić uz Područnu školu „Marko Marulić“ imat će kapacitet za 64 djece

Ukupna vrijednost projekta izrade cjelovite projektno-tehničke dokumentacije iznosi 77.500,00 eura s PDV-om. Odobrenim sufinanciranjem Ministarstva te financijskim učešćem Grada Sinja izradit će se kompletna tehnička dokumentacija, koja obuhvaća glavni projekt s troškovnikom, izvedbeni projekt s troškovnikom te projekt opremanja s troškovnikom.

Izradom navedene dokumentacije stvorit će se svi potrebni formalni i tehnički preduvjeti za početak izgradnje novog dječjeg vrtića u naselju Karakašica, na čestici neposredno uz Područnu školu „Marko Marulić“.

Planirani objekt dječjeg vrtića u Karakašici prostirat će se na zemljištu površine 3.289,00 četvornih metara, dok će ukupna građevinska bruto površina objekta iznositi 666,33 četvorna metra.

Za izgradnju već osigurano gotovo 680 tisuća eura europskih sredstava

Novi vrtić imat će četiri skupine, odnosno četiri dnevna boravka, od kojih će dva biti namijenjena djeci jaslične, a dva djeci vrtićke dobi. Ukupan kapacitet vrtića bit će 64 djece. Objekt će također sadržavati pripadajuću višenamjensku dvoranu i vanjsko dječje igralište, a bit će osigurano i deset parkirališnih mjesta.

Izgradnjom i stavljanjem vrtića u funkciju dugoročno će se stvoriti preduvjeti za zapošljavanje 13 djelatnika, čime će se izravno pridonijeti lokalnom gospodarstvu i smanjenju nezaposlenosti.

Za fazu izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u Karakašici Grad Sinj već ima osiguran Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz europskih fondova u iznosu od 679.932,61 eura, u sklopu investicije čija ukupna vrijednost iznosi 1,73 milijuna eura.

Dovršetkom projektne dokumentacije do kraja 2026. godine osigurat će se svi uvjeti potrebni za raspisivanje postupka javne nabave za izvođenje radova i izgradnju objekta.

Grad Sinj ovim projektom nastavlja ulaganje u predškolsku infrastrukturu, smanjenje lista čekanja te osiguravanje jednake razine kvalitete odgoja i obrazovanja za djecu u svim gradskim i prigradskim naseljima.