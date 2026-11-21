U Sinju se nastavljaju intenzivne pripreme za ovogodišnji Advent, koji će i ove godine donijeti obilje blagdanskog ugođaja, glazbe, druženja i zabave za sve generacije. Klizalište na Trgu dr. Franje Tuđmana već je postavljeno, a bogat adventski program u organizaciji Grada Sinja spreman je za realizaciju. Grad se polako odijeva u svoje blagdansko ruho, a središnji gradski trg uskoro će ponovno postati mjesto susreta, veselja i najljepših prosinačkih uspomena.

Ovogodišnji Advent odvijat će se ponajprije na Trgu dr. Franje Tuđmana, ali i na još nekoliko lokacija u gradu, koje će tijekom blagdanskih dana oživjeti prigodnim sadržajima i događanjima.

Posebno mjesto u programu zauzimaju veliki koncerti i bogat glazbeni program, koji će i ove godine biti jedan od glavnih aduta sinjskog Adventa. Blagdansko slavlje započinje 28. studenoga koncertom legendarnih Divljih jagoda, čiji će prepoznatljivi rock-hitovi označiti početak adventskih događanja. Na sinjskoj pozornici izmjenjivat će se brojna glazbena imena od Alena Islamovića, Tihe Orlića, Duška Kuliša pa do rock legendi Žere i Crvene jabuke. Tijekom prosinca posjetitelje očekuju brojni glazbeni nastupi, a posebno svečano bit će na dočeku Nove godine, kada će Sinjane i njihove goste u novu 2027. godinu pjesmom povesti popularni Dalmatino.

Uz glazbu, nezaobilazan dio adventske priče bit će i blagdanske kućice s raznovrsnom gastronomskom ponudom, mirisima tradicionalnih delicija, kuhanog vina i toplog čaja. U ugodnom ozračju, uz druženje s obitelji i prijateljima, posjetitelji će moći uživati u pravom blagdanskom raspoloženju.

Posebnu čaroliju najmlađima, ali i svim ljubiteljima zimskih radosti, donijet će već postavljeno klizalište, koje će ponovno biti jedno od omiljenih mjesta okupljanja. Središte grada krasit će i veliko božićno drvce, a svjetlost blagdanske rasvjete dodatno će uljepšati sinjske ulice i trgove.

U duhu tradicije i zajedništva, svake subote održavat će se paljenje adventskih svijeća, kao poseban trenutak okupljanja, mira i iščekivanja Božića. Upravo će ti trenuci, uz bogat zabavni program, podsjetiti na ono najvrjednije što blagdani donose – blizinu, toplinu i radost zajedništva.

Od dječjeg smijeha na klizalištu i mirisa kuhanog vina do velikih koncerata pod otvorenim nebom, ovogodišnji Advent zamišljen je kao mjesto na kojem će svatko pronaći nešto za sebe. Za najmlađe radost igre, za mlade glazbu i zabavu, a za obitelji i prijatelje priliku da zajedno provedu nezaboravne blagdanske trenutke.

"Grad Sinj i ove godine želi svojim sugrađanima i svim posjetiteljima pružiti ugodno, veselo i sadržajno adventsko ozračje, u kojem će se spojiti tradicija, glazba, blagdanski običaji i gostoljubivost po kojoj je Sinj prepoznatljiv. Cjelokupan program Adventa u Sinju 2026., s detaljnim rasporedom događanja i satnicama svih koncerata i ostalih sadržaja, bit će objavljen uskoro. Do tada, pripreme se nastavljaju, a Sinj se polako pretvara u pozornicu jedne lijepe blagdanske priče. Jer najljepši su blagdani oni koje dijelimo zajedno", poručuju iz Grada.