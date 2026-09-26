Sinj studentima ponovno plaća prijevoz: Grad pokriva cijeli mjesečni pokaz do Splita

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj donio je odluku kojom će Grad Sinj i tijekom zimskog semestra akademske godine 2026./2027. u cijelosti subvencionirati mjesečne autobusne karte redovitim studentima koji putuju na relaciji Sinj – Split. Uz redovite studente koji svakodnevno putuju prema Splitu, mjerama su obuhvaćeni i studenti smješteni u studentskim domovima, nezaposleni izvanredni studenti te redoviti studenti koji studiraju u drugim hrvatskim gradovima.

Grad pokriva 100 posto cijene mjesečnog pokaza

Redovitim studentima s prebivalištem na području Grada Sinja bit će subvencionirano 100 posto cijene mjesečnog studentskog pokaza na redovitim linijama prijevoznika Litre tours. Subvencija se odnosi na razdoblje od 28. rujna do 23. prosinca 2026. godine, odnosno na dane u kojima se održava redovita nastava prema kalendaru Sveučilišta u Splitu. Studentima koji su ostvarili pravo na smještaj u studentskom domu Grad će tijekom zimskog semestra financirati jedan mjesečni blok od 52 autobusne karte na relaciji Sinj – Split. Isto pravo moći će ostvariti i izvanredni studenti koji nisu zaposleni, ne ponavljaju godinu studija te ispunjavaju uvjet prebivališta na području Sinja.

Odlukom su obuhvaćeni i redoviti studenti koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u drugim gradovima Republike Hrvatske. Njima će Grad Sinj za navedeno razdoblje refundirati trošak dviju autobusnih karata za putovanje između mjesta prebivališta i mjesta studiranja. Zahtjev za refundaciju studenti mogu podnijeti do kraja zimskog semestra akademske godine 2026./2027., uz obvezno prilaganje izvornih voznih karata.

Tko može ostvariti pravo?

Za ostvarivanje subvencije potrebno je Gradu Sinju podnijeti zahtjev na propisanom obrascu te priložiti dokumentaciju navedenu u obrascu. Prema donesenoj odluci, pravo na subvenciju ne mogu ostvariti apsolventi, kao ni studenti koji prije podnošenja zahtjeva nemaju najmanje godinu dana neprekidno prijavljeno prebivalište na području Grada Sinja. Sredstva za provedbu ove mjere osigurana su u Proračunu Grada Sinja za 2026. godinu, u okviru programa potpora učenicima i studentima.

Grad Sinj tako nastavlja s mjerama kojima studentima i njihovim obiteljima nastoji smanjiti troškove školovanja i prijevoza.