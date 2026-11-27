U Sinju se danas na svakom koraku osjeća posebna užurbanost. Privode se kraju posljednje pripreme, uređuju se gradske ulice, postavljaju blagdanski ukrasi i dotjeruju posljednji detalji kako bi sutra, u subotu, 28. studenoga, sve bilo spremno za početak ovogodišnjeg Adventa u Sinju. Veće je počelo i kićenje velike jelke na Pijaci kako bi ugođaj Božića bio što radosniji.

Posebno je živo na Trgu dr. Franje Tuđmana, koji će i ove godine biti središte adventskih događanja i mjesto na kojem će se odvijati najveći dio glazbenog i zabavnog programa. Adventske kućice su postavljene, klizalište je spremno, a brojni vrijedni ljudi još danas rade kako bi naš grad sutra dočekao svoje sugrađane i posjetitelje u najljepšem blagdanskom ruhu.

Uskoro će se trgom širiti mirisi kuhanog vina, toplih uštipaka i blagdanskih delicija, začut će se dječji smijeh i glazba, a susreti s prijateljima i obitelji ponovno će ispuniti gradsko središte onom posebnom toplinom koju donosi vrijeme došašća.

Prvi dan klizanja besplatan za sve posjetitelje

Već sutra, s početkom u 11 sati, otvara se klizalište na Trgu dr. Franje Tuđmana, koje će, prema odluci gradonačelnika Mira Bulja, prvoga dana biti besplatno za sve posjetitelje.

Klizalište će tijekom Adventa biti otvoreno svakodnevno od 10 do 22 sata, uz prilagođeno radno vrijeme tijekom blagdana. Cijena ulaznice iznosit će simbolična dva eura, dok će najam klizaljki i pomagala za klizanje biti besplatan. Termini klizanja trajat će 45 minuta i započinjati svakoga punog sata.

Ususret Božiću – čuvajući tradiciju i stvarajući nove uspomene

U sklopu manifestacije Grada Sinja „Advent u Sinju“ sutra započinje i tradicionalni program Turističke zajednice grada Sinja „Ususret Božiću“.

Svake subote do Božića, od 16 sati, zgrada Palacine postat će mjesto kreativnosti, druženja i prenošenja znanja i običaja s generacije na generaciju. Najmlađe očekuju radionice izrade medenjaka, sinjskih rafiola, tradicionalnih rukotvorina i košara od šiblja, kao i igraonice i pričaonice. Za odrasle su pripremljene kreativne radionice Art & Wine te radionice pletenja i kukičanja figurica za jaslice.

Sve su radionice besplatne, uz prethodnu prijavu na info@visitsinj.hr ili info@visitsinj.com.

U 18.30 sati na Šetalištu blaženog Alojzija Stepinca okupit ćemo se uz adventski vijenac i, uz molitvu, blagoslov i prigodni program, upaliti prvu adventsku svijeću – svijeću nade.

Adventske subote bit će obogaćene nastupima naših glazbenika, zborova, mažoretkinja, kulturno-umjetničkih društava i brojnih udruga, uz besplatne fritule, uštipke, medenjake, topli čaj i kuhano vino.

Za veliko otvorenje – legendarne Divlje jagode!

Vrhunac prvoga adventskog dana očekuje nas u 20.30 sati na Trgu dr. Franje Tuđmana, gdje će velikim koncertom legendarnih Divljih jagoda i službeno biti otvoren ovogodišnji Advent u Sinju.

Bit će to tek početak više od mjesec dana bogatog programa koji će nam, među ostalim, donijeti koncerte Duška Kuliša, Crvene jabuke i Alena Islamovića, a u novu 2027. godinu uvest će nas grupa Dalmatino.

Očekuju nas i kazališne predstave, izložbe, dječje radionice, žive jaslice, humanitarna događanja, tradicionalno druženje na Badnjak i brojni drugi sadržaji namijenjeni svim generacijama.

Iza svega što ćemo u nadolazećim danima vidjeti i doživjeti stoji trud brojnih ljudi koji ovih dana vrijedno rade kako bi Sinj zasjao u svom najljepšem izdanju. I dok danas nastaju posljednji detalji blagdanskog uređenja, sutra će sve to oživjeti dolaskom naših sugrađana i posjetitelja.

Jer Advent nisu samo lampice, ukrasi, koncerti i adventske kućice. Advent su prije svega ljudi, susreti, dječja radost, dobrota, zajedništvo i oni mali trenuci koje ćemo pamtiti još dugo nakon što se ugase blagdanska svjetla.

Još samo jedan dan i počinje naša sinjska blagdanska priča.

Pozivamo vas da budete dio nje. Vidimo se sutra na Adventu u Sinju!

Cjelokupan program i informacije o adventskim događanjima dostupni su na službenoj stranici manifestacije: advent.sinj.hr.