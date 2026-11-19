Sinj će od 28. studenoga ponovno biti u znaku adventskih događanja, koncerata i blagdanskog druženja. Ovogodišnji program donosi nastupe brojnih poznatih glazbenih imena, klizalište u središtu grada, sadržaje za djecu i tradicionalne božićne manifestacije. Posebno se ističe doček Nove 2027. godine uz grupu Dalmatino.

Pripreme za Advent u Sinju ulaze u završnu fazu, a na Trgu dr. Franje Tuđmana već se postavlja klizalište koje će biti jedan od središnjih sadržaja ovogodišnjeg blagdanskog programa.

Grad Sinj, u suradnji s lokalnim udrugama, ustanovama i organizatorima, pripremio je niz događanja koja će se održavati tijekom prosinca i blagdanskog razdoblja. Posjetitelje očekuju koncerti, dječje predstave, radionice, kulturni programi i tradicionalni božićni običaji.

Poznata glazbena imena stižu u Sinj

Središte zabavnog programa bit će Trg dr. Franje Tuđmana, na kojem će tijekom Adventa nastupiti neka od najpoznatijih imena domaće glazbene scene.

Koncertni program otvorit će Divlje jagode 28. studenoga, dok će 4. prosinca na pozornicu izaći Duško Kuliš. Nastup Tihe Orlića i njegova benda najavljen je za 12. prosinca, a 18. prosinca održat će se Sinjska rock večer.

Dan poslije, 19. prosinca, u Sinj stiže Crvena jabuka, čije će brojne hitove publika imati priliku ponovno zapjevati uživo.

Glazbeni dio prosinačkog programa nastavit će se 27. prosinca koncertom Alena Islamovića.

Uz velika koncertna imena, u programu će sudjelovati i brojni domaći izvođači. U Bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske i njezinu klaustru predviđen je nastup Gradskog zbora Brodosplit, a blagdansku atmosferu upotpunit će i koncerti Klape Prijatelji Brnaze, Gradske glazbe Sinj, Klape Sinj te KUD-a Vrilo iz Obrovca Sinjskog.

Za ljubitelje alternativnijeg zvuka pripremaju se i nastupi grupa KiKlop i Black Impala u Rodilištu kulture.

Sinj u 2027. ulazi uz Dalmatino

Jedan od vrhunaca blagdanskog programa očekuje se na Staru godinu.

Za doček Nove 2027. godine u Sinju će nastupiti grupa Dalmatino, a njihovi poznati hitovi pratit će zajednički ispraćaj stare i ulazak u novu godinu.

Svoj će doček imati i najmlađi, za koje se ponovno organizira tradicionalni Dječji doček Nove godine.

Klizalište, Djed Božićnjak i žive jaslice

Adventski program neće biti namijenjen samo ljubiteljima koncerata. Posebna pozornost posvećena je djeci i obiteljima, koje očekuju kazališne predstave, kreativne radionice i druženja sa svetim Nikolom i Djedom Božićnjakom.

Među zanimljivijim događanjima najavljena je Konjička karavana Djeda Božićnjaka, dok će se u Brnazama ponovno uprizoriti tradicionalne Žive jaslice.

U programu će sudjelovati i Sinjske mažoretkinje sa svojim božićnim nastupom.

Posjetitelji će tijekom Adventa moći razgledati izložbe, sudjelovati u kulturnim i umjetničkim događanjima te upoznati dio lokalnih običaja koje njeguju sinjske udruge i kulturno-umjetnička društva.

Uz glazbu, blagdanske sadržaje i klizalište, organizatori žele ponuditi program za različite generacije, od najmlađih posjetitelja do onih koji prosinačke večeri najradije provode uz koncerte i druženje u gradu.

Detaljan raspored Adventa u Sinju 2026., uključujući lokacije i satnice svih događanja, bit će uskoro objavljen na službenim mrežnim stranicama Grada Sinja.