Sinj smanjuje porez na dohodak na 15 posto: Građanima će od plaće ostajati više novca

Na prijedlog gradonačelnika Sinja Mira Bulja, Gradsko vijeće Grada Sinja usvojilo je smanjenje niže stope poreza na dohodak s 18 na 15 posto, što je najniža zakonom dopuštena niža stopa. Primjenjivat će se od 1. siječnja 2027. godine, dok viša stopa ostaje 30 posto.

Što to znači za građane? Za istu bruto plaću, uz iste porezne okolnosti, radniku koji plaća porez na dohodak ostajat će više novca na računu. Poslodavcu se zbog ove promjene ne povećava trošak plaće, a radniku se obračunava manje poreza. Razlika zato ostaje radniku.

Važnost ove odluke vidi se i u usporedbi sa Splitom i Zagrebom. Split trenutačno primjenjuje nižu stopu od 21,5 posto, a Zagreb od 23 posto, dok će sinjska od početka 2027. iznositi 15 posto.

Za jednaku mjesečnu poreznu osnovicu od 1.000 eura usporedba izgleda ovako:

To znači da bi, uz istu bruto plaću, osobni odbitak i ostale porezne okolnosti, građaninu Sinja na ovom primjeru ostajalo 65 eura više mjesečno nego građaninu Splita i 80 eura više nego građaninu Zagreba. Ako je osnovica jednaka cijelu godinu, razlika iznosi 780 eura u odnosu na Split, odnosno 960 eura u odnosu na Zagreb.

Za obitelj s dvoje zaposlenih, od kojih svatko ima takvu osnovicu, to bi značilo ukupno 1.560 eura više godišnje u odnosu na Split ili 1.920 eura u odnosu na Zagreb. Usporedba se temelji na trenutačnim stopama tih gradova.

Za isti rad i istu bruto plaću, Sinjanima će tako ostajati veći dio njihove zarade. Ugovorena cijena rada ostaje jednaka, ali smanjenjem poreza raste iznos koji radnik prima na račun. To je novac koji građani mogu koristiti za račune, hranu, potrebe djece, štednju i druge obiteljske troškove.

Smanjenje poreza usvojeno na prijedlog gradonačelnika Mira Bulja zato ima izravan i razumljiv učinak: manje poreza na plaću, više novca građanima i njihovim obiteljima.