SINJ SLAVI SVOJE ZLATNE CURE! Četiri europska zlata i srebro iz Torina, oglasio se i Miro Bulj: "Ponosni smo na vas!"

Sinjske mažoretkinje ostvarile su izvanredan uspjeh na Europskom prvenstvu u Torinu, osvojivši čak četiri zlatne i jednu srebrnu medalju. S četiri naslova europskih prvakinja i jednim naslovom europskih viceprvakinja još su jednom potvrdile svoju kvalitetu te na najbolji način predstavile Sinj i Hrvatsku. Na ovom velikom uspjehu čestitao im je i sinjski gradonačelnik Miro Bulj, koji je posebno istaknuo trud, disciplinu i zajedništvo natjecateljica, kao i predan rad njihovih trenerica te podršku roditelja.

- Četiri zlata, četiri naslova europskih prvakinja i srebro za naslov europskih viceprvakinja, rezultat je to koji će se pamtiti. U Torinu ste još jednom pokazale koliko vrijede rad, disciplina i zajedništvo. S ponosom ste pronijele ime našega Sinja i naše bogate tradicije koji i vi oblikujete.

Posebno čestitam trenericama. Hvala vam na trudu, zalaganju i vremenu koje nesebično izdvajate za mažoretkinje. Vaš rad nije samo priprema za natjecanja i osvajanje medalja: vi okupljate i podučavate mlade generacije te im prenosite ljubav prema plesu, odgovornost i zajedništvo. Ovaj veliki uspjeh nosi i vaš potpis.

Čestitam svim natjecateljicama, a posebno Mariji Perić i Anđelini Runje, Nikol Samardžić, Miji Titlić i Kristini Birko na odličnim rezultatima u pojedinačnim i duetnim nastupima. Čestitke i roditeljima koji su uvijek uz svoje cure i podupiru njihov rad.

Ponosni smo na vas i na način na koji predstavljate naš grad i Hrvatsku. Ponosni smo što se za Sinj čuje po vašem talentu, radu i pobjedama - rekao je gradonačelnik, Miro Bulj.