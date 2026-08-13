Sinj se sprema za više od 100 tisuća hodočasnika: Besplatan parking, voda na punktovima, kafići mogu raditi cijelu noć

Uoči blagdana Velike Gospe i središnje proslave Čudotvorne Gospe Sinjske, jednog od najvažnijih i najposjećenijih vjerskih događaja u Hrvatskoj, Sinj se priprema za dolazak više od 100 tisuća vjernika i hodočasnika iz Hrvatske i svijeta. Gradonačelnik Sinja Miro Bulj održao je sastanak sa žurnim službama i predstavnicima Svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske, na kojem su usuglašene aktivnosti kako bi grad spremno dočekao velik broj ljudi, a proslava protekla dostojanstveno, sigurno i u skladu s višestoljetnom tradicijom.

Besplatan parking za sve hodočasnike

Jedna od važnijih odluka odnosi se na promet i dolazak posjetitelja. Gradonačelnik Bulj naložio je da sva parkirališta u Sinju tijekom blagdanskih dana budu besplatna za hodočasnike i posjetitelje. Na većem broju punktova u gradu, kao i duž hodočasničkih ruta, bit će osigurana pitka voda. Gradske i žurne službe tijekom najvećih gužvi bit će u punoj pripravnosti. Cilj je, poručuju iz Grada, omogućiti što sigurniji i ugodniji boravak desecima tisuća ljudi koji će tijekom Velike Gospe proći ulicama Sinja i pohoditi Svetište.

Ugostitelji mogu raditi bez vremenskog ograničenja

Kako bi se odgovorilo na potrebe velikog broja posjetitelja, gradonačelnik Miro Bulj donio je odluku kojom se ugostiteljskim objektima omogućuje rad bez vremenskog ograničenja u petak, 14. kolovoza, uoči Velike Gospe, te u subotu, 15. kolovoza, na sam blagdan. Ipak, neograničeno radno vrijeme prati jasna obveza poštovanja vjerskog mira i dostojanstva proslave. Ugostitelji u užoj gradskoj jezgri, uključujući Ulicu A. K. Miošića, Glavičku, Brnašku i Vrličku ulicu, morat će ugasiti ili znatno stišati glazbu tijekom održavanja svetih misa, procesije i drugih središnjih vjerskih događanja.

Glazba se stišava tijekom misa i prolaska procesije

U petak, 14. kolovoza, glazba se mora ugasiti ili stišati za vrijeme svetih misa od 6 do 12 sati te od 18 do 22 sata, kada se održavaju Vigilija Čudotvornoj Gospi Sinjskoj i svečano misno slavlje na Trgu dr. Franje Tuđmana. U subotu, 15. kolovoza, ista obveza vrijedi tijekom mise Zornice u 4 sata, kao i tijekom ostalih svetih misa prema rasporedu Svetišta. Posebna pažnja bit će usmjerena na svečanu procesiju s likom Čudotvorne Gospe Sinjske, koja gradskim ulicama kreće u 9:30 sati. Za vrijeme njezina prolaska glazba u ugostiteljskim objektima također mora biti ugašena ili stišana. Ograničenje vrijedi i tijekom svečane večernje svete mise na Trgu dr. Franje Tuđmana koja počinje u 18 sati, sve do završetka posljednje mise u Svetištu u 22 sata.

Gradonačelnik je ugostitelje pozvao da odgovornim ponašanjem pridonesu dostojanstvenoj proslavi Čudotvorne Gospe Sinjske te pokažu poštovanje prema vjernicima, hodočasnicima i tradiciji grada. "U ovim svetim danima Sinj ponovno postaje veliko svetište hrvatskoga naroda, mjesto molitve, poniznosti, istinske vjere i potpunog pouzdanja u zagovor naše Čudotvorne Gospe Sinjske. Pred Njezin sveti lik dolaze rijeke hodočasnika noseći svoje zavjete, zahvale, boli i nade, moleći Majku od Milosti da ih čuva, utješi i vodi kroz život", poručio je Bulj.

Pozvao je Sinjanke i Sinjane da tijekom najvažnijih trenutaka blagdana pokažu posebno poštovanje. "Zato pozivam sve Sinjanke i Sinjane da u tim svetim trenucima pokažemo duboko poštovanje, utišamo svakodnevnu vrevu i otvorimo svoja srca molitvi. Budimo dostojni višestoljetne vjere naših predaka i ljubavi prema Gospi koja je stoljećima čuvala Sinj i Cetinsku krajinu", kazao je.

"Neka Sinj još jednom potvrdi da je Gospin grad"

Bulj je uoči jednog od najvećih dana za Sinj i Cetinsku krajinu svim sudionicima uputio poruku zajedništva i mira.

"Neka nas ovi dani okupe u vjeri i miru, a naš Sinj još jednom potvrdi ono što je oduvijek bio - Gospin grad", poručio je gradonačelnik. Iz Grada su ponovno pozvali sve sudionike proslave na odgovornost, međusobno uvažavanje i očuvanje javnog reda kako bi najveći blagdan Sinja i Cetinske krajine protekao u duhu vjere, tradicije, mira i gostoljubivosti.