Sinj se sprema za najveću gužvu godine: Alka i Velika Gospa gotovo u isto vrijeme, stižu deseci tisuća ljudi

U Gradu Sinju održan je koordinacijski sastanak svih nadležnih službi i institucija uključenih u organizaciju Dana Alke i proslave blagdana Velike Gospe, najvećih i najznačajnijih događanja koja svake godine okupljaju desetke tisuća hodočasnika, posjetitelja i turista iz Hrvatske i inozemstva.

Sastanku su nazočili predstavnici Grada Sinja, Policijske postaje Sinj, Hitne medicinske pomoći, Javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljnih vatrogasnih društava, Hrvatske gorske službe spašavanja, Crvenog križa, komunalnih službi, Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine, Svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske, Viteškog alkarskog društva te ostalih institucija koje sudjeluju u provedbi sigurnosnih, prometnih, zdravstvenih i logističkih aktivnosti tijekom manifestacija.

Cilj sastanka bio je potvrditi spremnost svih službi, uskladiti operativne aktivnosti te dodatno unaprijediti koordinaciju kako bi i ovogodišnje manifestacije protekle sigurno, organizirano i dostojanstveno.

Sudionici sastanka istaknuli su kako će ovogodišnje okolnosti zahtijevati dodatni angažman svih službi budući da se termini održavanja Sinjske alke i proslave Velike Gospe vremenski gotovo preklapaju. Očekuje se znatno veći broj posjetitelja nego prethodnih godina, jer će se tijekom nekoliko dana istodobno odvijati brojni kulturni, vjerski i turistički sadržaji.

Gradonačelnik Miro Bulj naglasio je kako je prioritet svih aktivnosti sigurnost građana, hodočasnika, alkara, gostiju i svih sudionika manifestacija.

"Najvažnije je da svi događaji proteknu mirno, sigurno i bez većih poteškoća. Grad Sinj i sve službe već tradicionalno ostvaruju izvrsnu suradnju, a upravo zajedništvo i pravodobna komunikacija predstavljaju ključ uspješne organizacije ovako velikih događanja."

Na sastanku je potvrđeno kako će sve žurne službe tijekom trajanja manifestacija raditi u pojačanom režimu rada.

Hitna medicinska pomoć osigurat će dodatne medicinske timove na terenu kako bi se u svakom trenutku moglo brzo intervenirati u slučaju potrebe.

Vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva provodit će pojačana dežurstva na području grada i okolice, posebice imajući u vidu da se manifestacije održavaju tijekom razdoblja povećane opasnosti od požara.

Hrvatska gorska služba spašavanja također će biti u punoj pripravnosti. Istaknuto je kako HGSS posljednjih godina ima sve značajniju ulogu zbog velikog broja posjetitelja koji osim Sinja obilaze planinska područja, izletišta i prirodne lokalitete Cetinske krajine.

Crveni križ nastavit će pružati logističku i humanitarnu potporu svim službama te sudjelovati u provedbi aktivnosti usmjerenih na sigurnost građana i hodočasnika.

Poseban naglasak stavljen je na opskrbu hodočasnika pitkom vodom

Grad Sinj će, u suradnji s komunalnim poduzećima, osigurati dodatne punktove s pitkom vodom na najfrekventnijim pravcima dolaska hodočasnika. Na više lokacija bit će postavljene slavine i spremnici s vodom, a javnost će pravodobno biti obaviještena o njihovim točnim lokacijama kako bi svi koji pješice dolaze u Sinj imali dostupno osvježenje tijekom puta.

Istodobno će komunalne službe tijekom svih dana manifestacije provoditi pojačano čišćenje javnih površina, održavanje komunalnog reda te kontinuirani nadzor prostora na kojem se očekuje najveća koncentracija ljudi.

Velika pažnja posvećena je i međusobnoj komunikaciji svih službi. Dogovoreno je da će se, uz službene komunikacijske kanale, koristiti i dodatni operativni načini razmjene informacija kako bi se u slučaju bilo kakvih izvanrednih okolnosti moglo reagirati brzo, učinkovito i koordinirano.

Predstavnici Svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske upoznali su sudionike sastanka s programom ovogodišnje proslave Velike Gospe te istaknuli kako se i ove godine očekuje iznimno velik broj hodočasnika.

Posebno je naglašeno da će ovogodišnjoj proslavi dodatnu svečanost dati dolazak generala Franjevačkog reda, što predstavlja događaj od velikog značaja ne samo za Sinj nego i za cijelu hrvatsku franjevačku zajednicu.

Svi sudionici sastanka zaključili su kako su pripreme u završnoj fazi te kako postoji visoka razina spremnosti svih službi.

Dosadašnja iskustva pokazala su da upravo dobra suradnja svih institucija predstavlja najvažniji preduvjet uspješne organizacije ovako velikih događanja, a cilj svih uključenih ostaje isti – omogućiti da Dani Alke i blagdan Velike Gospe proteknu u ozračju sigurnosti, zajedništva, dostojanstva i tradicionalnog sinjskog gostoprimstva.

Grad Sinj zahvaljuje svim službama, institucijama, djelatnicima i brojnim volonterima koji svojim radom doprinose organizaciji manifestacija te poziva sve građane, hodočasnike i posjetitelje na odgovorno ponašanje i poštivanje uputa nadležnih službi kako bi ovogodišnji Dani Alke i proslava Velike Gospe ponovno bili primjer uspješne organizacije i zajedništva cijele zajednice.