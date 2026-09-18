Sinj se prisjetio devetorice poginulih policajaca i redarstvenika: "Njihova žrtva nikada ne smije biti zaboravljena"

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj jutros je sudjelovao u obilježavanju 35. godišnjice pogibije devetorice hrvatskih policajaca i redarstvenika koji su u rujnu 1991. godine položili svoje živote braneći Sinj i Cetinski kraj.

Obilježavanje je započelo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen-ploče ispred zgrade Policijske postaje Sinj, a nastavljeno je kod spomen-obilježja u Maljkovu i Hrvacama te misom zadušnicom.

U ime Grada Sinja vijence su položili i svijeće zapalili gradonačelnik Miro Bulj i njegov zamjenik Denis Bobeta, zajedno s predstavnicama Udruge roditelja i udovica poginulih hrvatskih branitelja Domovinskog rata Grada Sinja i Cetinske krajine.

Odana je počast Anti Škoki, Kažimiru Abramoviću, Zoranu Bočini, Ivici Grubači, Bogoslavu Lukiću, Jakovu Topiću, Dušanu Cvrlji, Miru Milanoviću i Anti Radanu.

Gradonačelnik Miro Bulj tom je prigodom poručio:

„Danas odajemo počast hrvatskim braniteljima i mojim suborcima koji su svoje živote položili za slobodu Hrvatske. Velikosrpski agresor predvođen Ratkom Mladićem na ovom je području sijao smrt, razaranje i strah. Posebno boli činjenica da za zločine počinjene na ovom području, kao ni za zločin u Škabrnji, nikada nije odgovarao. Naša je trajna obveza čuvati uspomenu na poginule hrvatske branitelje, prenositi istinu o Domovinskom ratu i ne dopustiti da njihova žrtva ikada bude zaboravljena.

Neka im je vječna slava i hvala!

Počivali u miru Božjem. “