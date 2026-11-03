Sinj se priprema za zimu: Ralice i bageri u pripravnosti, razmatrana i pomoć Hrvatske vojske

Na sastanku Stožera civilne zaštite Grada Sinja razmotrene su pripreme za zimu 2026./2027. godine. Službe su predstavile raspoloživu mehanizaciju, vozila i ljudstvo, a poseban naglasak stavljen je na brzo međusobno obavještavanje i zajedničko djelovanje u slučaju snijega, poledice, poplava, olujnog nevremena ili prekida opskrbe.

U Sinju je danas održan sastanak Stožera civilne zaštite Grada Sinja s gradonačelnikom i načelnicima, odnosno njihovim predstavnicima. Uz gradonačelnika Mira Bulja i načelnika stožera civilne zaštite Grada Sinja Denisa Bobetu, sastanku je nazočio načelnik Vrlike Jure Plazonić, voditeljica službe civilne zaštite Split Mirjana Jelović te predstavnici nadležnih gradskih službi, komunalnih društava i žurnih službi.

Na sastanku su bili predstavnici Sinjske javne vatrogasne postrojbe, Dobrovoljnog vatrogasnog društva, Crvenog križa, Čistoće, Vodovoda, Kamička, Centra za socijalnu skrb, policije, Područnog ureda civilne zaštite, HOPS-a i Županijske uprave za ceste. Predstavnici Hrvaca, Trilja, Dicma i Otoka nisu se odazvali ovom sastanku.

Sastanak je održan radi procjene spremnosti za zimsko razdoblje i usklađivanja postupanja u slučaju obilnih oborina, poplava, snježnih nanosa, poledice i olujnog nevremena. Razgovaralo se i o mogućim prekidima prometne povezanosti i opskrbe električnom energijom, vodom i drugim osnovnim potrepštinama. Među temama su bili prohodnost cesta, uklanjanje posljedica nevremena te pomoć i privremeno zbrinjavanje stanovnika koji bi se mogli naći na ugroženom području.

Gradonačelnik Miro Bulj naglasio je da u izvanrednim okolnostima moraju biti spremne sve raspoložive službe, gradska društva i drugi kapaciteti koji mogu pomoći na terenu. Istaknuo je da je važno unaprijed znati tko raspolaže ljudstvom i strojevima te kako ih brzo uključiti, osobito na širem području grada i u naseljima koja zbog snijega ili prekida prometa mogu ostati teže dostupna.

„Ovo nije političko pitanje, nego pitanje ljudi koji žive na ovom području. U takvim situacijama najvažnije je da se službe mogu brzo povezati i da pomoć stigne do ljudi kojima je potrebna“, poručio je gradonačelnik.

Zimsko održavanje cesta na području grada provodi se u suradnji gradskih službi, Županijske uprave za ceste i Hrvatskih cesta, svake u okviru svoje nadležnosti. Gradonačelnik je istaknuo da Čistoća obavlja posipanje i održavanje prometnica za koje je zadužen Grad, dok se za druge dionice brinu nadležni upravitelji cesta.

Predstavnik Županijske uprave za ceste naveo je da su na raspolaganju dva kamiona i bager, a od 15. studenoga do 15. ožujka osigurava se ukupno šest kamiona sa zimskom opremom. U zimskoj se službi raspolaže i grejderima, utovarivačima te dvama silosima soli. Prioritet je pravodobno osigurati prohodnost glavnih prometnica, a potom cesta nižeg prioriteta.

Na sastanku je istaknuta i potreba za boljim usklađivanjem poziva i reakcija među službama, kako bi informacija o stanju na pojedinoj dionici što prije došla do onih koji je mogu riješiti. Gradonačelnik je upozorio da se u snježnim uvjetima pomoć može brzo zatrebati u udaljenijim naseljima i višim predjelima, zbog čega se moraju unaprijed znati raspoložive ralice, utovarivači, bageri i njihovi operateri.

U slučaju većih nepogoda predviđeno je uključivanje šireg kruga kapaciteta, uključujući privatne tvrtke i vlasnike teške mehanizacije. Gradonačelnik je zatražio da se unaprijed ažuriraju popisi raspoloživih strojeva i ljudi te utvrdi način njihova pozivanja. Kao mogućnost dodatne pomoći spomenuti su i kapaciteti Hrvatske vojske, ako okolnosti to budu zahtijevale.

Sinjska javna vatrogasna postrojba navela je da raspolaže s deset vozila, koja su standardno opremljena. Predstavnici vatrogasaca govorili su o svojoj ulozi u odgovoru na prve dojave i intervencijama na terenu, ali i o tome da pojedinim službama nedostaje određena oprema ili vozila. U slučaju većih ugroza ključni su jasna aktivacija postrojbi i koordinacija sa Stožerom civilne zaštite.

Predstavnik Crvenog križa istaknuo je da se u slučaju potrebe mogu uključiti volonteri, vozila i ljudi te da organizacija sudjeluje u pružanju pomoći stanovništvu. Budući da volonteri svoje vrijeme izdvajaju uz druge obveze, važno je da se pozivi i potrebe pravodobno koordiniraju.

Policija je istaknula svoju ulogu u regulaciji prometa i osiguravanju sigurnosti na prometnicama, osobito kada vremenski uvjeti otežavaju vožnju ili se promet mora preusmjeriti. Ostale službe, uključujući žurne i operativne snage, mogu se uključiti prema potrebi i svojim ovlastima.

Predstavnik HOPS-a predstavio je nadležnosti vezane uz prijenosnu elektroenergetsku mrežu, uključujući vodove i postrojenja naponskih razina 420 i 110 kilovolti, te način praćenja stanja i intervencija. U raspravi je posebno otvoreno pitanje posljedica dugotrajnijeg prekida opskrbe električnom energijom, s obzirom na to da se brojna kućanstva griju na struju i nemaju alternativni izvor grijanja.

Predstavnici službi i lokalne samouprave upozorili su da bi dugotrajan prekid struje mogao posebno pogoditi stanovnike udaljenijih i viših predjela. Zato su važni redovito praćenje stanja, pravodobna razmjena informacija te spremnost na pomoć stanovnicima ako im se zbog vremenskih uvjeta prekinu prometna povezanost ili osnovne usluge.

Gradonačelnik Vrlike Jure Plazonić govorio je o pripremama komunalnih službi na području svoga grada. Naveo je da je komunalno poduzeće opremljeno ralicom i posipačem te da Grad ima popis privatnih tvrtki i mehanizacije koju bi mogao mobilizirati u slučaju većih nepogoda. Kao primjer naveo je snježne uvjete kakvi su zabilježeni 2012. godine, kada su za odgovor na situaciju potrebni dodatni ljudi i strojevi.

Na sastanku je zaključeno da se operativni planovi i popisi kontaktnih osoba trebaju redovito ažurirati i dostavljati svim nadležnim službama. Predloženo je i da se uspostavi učinkovitiji zajednički kanal za razmjenu obavijesti i primjedbi, kako bi se brže uskladilo postupanje u slučaju potrebe.

Sudionici su se složili da planovi moraju biti primjenjivi na terenu te da se ne smiju svoditi samo na dokumentaciju. Pravodobna dojava, dostupnost odgovornih osoba, poznavanje raspoložive opreme i dogovoren način aktiviranja službi ključni su za zaštitu stanovništva i što brže uklanjanje posljedica nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Denis Bobeta se zahvalio svim nazočnim službama i predstavnicima na sudjelovanju. Pripreme za zimsko razdoblje nastavit će se kroz usklađivanje operativnih planova i koordinaciju kapaciteta na području grada i Cetinske krajine.