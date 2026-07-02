Sinj produžuje rad kafića zbog Vatrenih: Navijači pozvani na zajedničko gledanje utakmice na Pijaci

Zbog utakmica hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2026., koje počinju iza ponoći, gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj donio je Odluku kojom se ugostiteljskim objektima tijekom nastupa Hrvatske omogućuje produženi rad do 5:00 sati ujutro.

Odluka je donesena kako bi se navijačima omogućilo zajedničko praćenje utakmica i proslava sportskih trenutaka u pravoj navijačkoj atmosferi.

Večeras veliki ogled Hrvatske i Portugala

Večeras Vatrene očekuje veliki ogled protiv Portugala, a iz Sinja pozivaju sve navijače da dođu na Pijacu i zajedno prate utakmicu hrvatske reprezentacije. Organizatori pozivaju građane da ponesu hrvatske zastave, navijačke rekvizite i dobro raspoloženje te da zajednički podrže reprezentaciju u borbi za novi uspjeh na svjetskoj nogometnoj pozornici.

Sinj spreman za navijačku noć

Poruka iz Sinja je jasna – grad će večeras biti u znaku zajedništva, sportskog duha i ponosa na hrvatske boje.

"Budimo ponovno jedno srce i jedan glas za Hrvatsku. Vidimo se na Pijaci, navijajmo zajedno za Hrvatsku", poručuju iz Sinja uoči velikog ogleda Vatrenih.