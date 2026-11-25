Grad Sinj otvorio je 24. studenoga javno savjetovanje o prijedlogu Programa građenja komunalne infrastrukture za 2027. godinu, kojim su predviđena ulaganja u ukupnom iznosu od 866.000 eura. Dokument donosi niz konkretnih projekata koji bi trebali poboljšati uvjete za sport, rekreaciju, sigurnost pješaka i kvalitetu života stanovnika Sinja i okolnih naselja.

Najveće pojedinačno ulaganje odnosi se na izgradnju novih sportskih terena za tenis, badminton i padel, dok se značajna sredstva planiraju i za izgradnju biciklističke pumptrack staze u Gradskom parku. U programu su također predviđeni projekti uređenja dječjih igrališta, nogostupa, javne rasvjete, groblja i druge komunalne infrastrukture.

Nova sportska zona vrijedna 280 tisuća eura

Za izgradnju sportskih terena za tenis, badminton i padel te pripadajući stručni nadzor u 2027. godini planirano je 280.000 eura. Grad je još 2024. godine izradio projektnu dokumentaciju i ishodio građevinsku dozvolu, dok je u listopadu ove godine pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova.

Kako je Dalmacija Danas izvijestila 12. listopada, nova sportska zona planirana je u neposrednoj blizini sportske dvorane Ivica Ićo Glavan. Obuhvatit će teniske terene ukupne površine 668,30 četvornih metara, padel teren od 200 četvornih metara i badminton teren površine 81,74 četvorna metra. Predviđeni su i pomoćni objekt, rasvjeta te uređenje okoliša.

Za realizaciju projekta Grad je osigurao 150.000 eura bespovratnih sredstava putem Lokalne akcijske grupe Cetinska krajina, dok bi se preostali iznos prema novom programu financirao iz gradskih sredstava.

Biciklistički park, igrališta i tribine

Jedan od zanimljivijih projekata namijenjenih mlađim generacijama jest izgradnja pumptrack staze u Gradskom parku, za koju je predviđeno 130.000 eura. Riječ je o posebno oblikovanoj stazi s nizom uzvišenja i zavoja, namijenjenoj prvenstveno biciklistima. Gradski park tijekom 2026. proglašen je komunalnom infrastrukturom, a pokretanje nabave radova predviđeno je nakon potrebnih promjena u katastru i zemljišnim knjigama.

Za projektiranje i početak izgradnje dječjeg igrališta na Suhaču planirano je 15.000 eura, kao i za igralište na području između Jakina guvna i Slanih stina. U oba slučaja realizacija je povezana s prethodnim rješavanjem vlasničkih pitanja. U Turjacima se planira izrada dokumentacije za sportska igrališta i dvije boćarske staze, dok se za idejno projektiranje tribina i popratnih sadržaja stadiona NK Junak predviđa 10.000 eura.

Novi nogostupi i biciklistička staza od Piketa do Kerepa

Značajan dio programa odnosi se na poboljšanje sigurnosti pješaka i biciklista. Za izradu dokumentacije obostrane biciklističke staze na dionici Piket – Kerep planirano je 15.000 eura, dok je za projektiranje triju nogostupa predviđeno ukupno 60.000 eura.

Riječ je o nogostupu u Bajagiću, dionici državne ceste D60 od Masla do Brnaške glavice te dionici državne ceste D1 od Masla do benzinske postaje Tifon. U programu su predviđena i ulaganja u rasvjetu sportskog centra Ivica Poljak-Sokol i Andrija Alčić te glavnog nogometnog terena NK Junak.

Što se sve planira u 2027. godini

Izdvojeni projekt Planirani iznos Sportski tereni za tenis, badminton i padel 280.000 € Pumptrack staza u Gradskom parku 130.000 € Projektiranje triju nogostupa 60.000 € Rasvjeta sportskog centra 40.000 € Uređenje aktivnih bunara 40.000 € Uređenje staze na šetalištu A. Stepinca 20.000 € Projekt proširenja groblja u Turjacima 20.000 € Projekt novog groblja u Jasenskom 18.000 € Projektiranje biciklističke staze Piket – Kerep 15.000 € Dječje igralište na Suhaču 15.000 € Igralište i boćalište u Turjacima – dokumentacija 15.000 € Tribina sportskog centra – dokumentacija 15.000 € Projektiranje prostora za ragbi klub 12.000 € Projektiranje tribina stadiona NK Junak 10.000 €

Izbor najzanimljivijih stavki iz prijedloga gradskog programa za 2027. godinu.

Građani mogu predlagati izmjene do 14. prosinca

Program se trenutačno nalazi u fazi javnog savjetovanja, što znači da navedeni iznosi još nisu konačno usvojeni. Zainteresirani građani mogu do 14. prosinca dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja na službenu adresu elektroničke pošte Grada Sinja, info@sinj.hr.

Posebno je važno razlikovati projekte za koje se planiraju konkretni građevinski radovi od onih za koje je u 2027. godini predviđena tek izrada projektne dokumentacije.