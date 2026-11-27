Grad Sinj započeo je pripreme za donošenje nove odluke o prometu kojom bi se trebalo unaprijediti funkcioniranje prometnog sustava na njegovu administrativnom području. Pokrenut je postupak jednostavne nabave za izradu prometnog elaborata, čija procijenjena vrijednost iznosi 24.000 eura bez PDV-a, odnosno 30.000 eura s PDV-om. Riječ je o dokumentu koji bi gradskoj upravi trebao pružiti stručnu podlogu za buduće odluke o organizaciji prometa, sigurnosti na cestama i prometnoj signalizaciji. Izrada elaborata predviđena je i ovogodišnjim gradskim proračunom, a aktualnim postupkom nabave projekt ulazi u konkretniju fazu realizacije.

Analizirat će se postojeća prometna mreža

Budući izrađivač elaborata trebat će analizirati postojeće stanje prometne infrastrukture i predložiti rješenja kojima bi se povećala sigurnost i protočnost prometa. Dokumentacija će obuhvatiti tekstualne i grafičke prikaze predloženih rješenja, kao i pripadajuće troškovnike. U gradskom proračunu za 2026. godinu navedeno je da će se elaboratom obuhvatiti prometna signalizacija i cestovna oprema na državnim, županijskim, lokalnim i nerazvrstanim cestama na području Sinja. Cilj je uskladiti organizaciju prometa sa stvarnim potrebama grada i važećim zakonskim propisima.

U obzir će se uzeti i zahtjevi građana

Posebno je zanimljivo što projektni zadatak uključuje obradu zahtjeva građana, čime će se pri izradi dokumenta razmotriti i problemi na koje upozoravaju stanovnici Sinja. Predviđena je suradnja s nadležnim institucijama i drugim relevantnim sudionicima te ishođenje potrebnih suglasnosti. Prometni elaborat mogao bi predstavljati priliku za preispitivanje organizacije prometa u pojedinim ulicama, sigurnosti pješačkih prijelaza i drugih svakodnevnih prometnih problema. Međutim, konkretne promjene režima prometovanja, parkiranja ili ograničenja brzine zasad nisu objavljene i ovisit će o rezultatima stručne analize.

Tri mjeseca za izradu dokumentacije

Zainteresirani ponuditelji svoje ponude mogu dostaviti do 30. studenoga u podne, a predviđeni rok izrade elaborata iznosi tri mjeseca. Nakon izrade stručnih rješenja očekuje se priprema prijedloga nove odluke o prometu na području Grada Sinja. Aktualna nabava ne podrazumijeva neposredno izvođenje građevinskih radova ili automatsko uvođenje novih prometnih pravila, nego stvaranje stručne podloge za takve odluke. Tek će iz dovršenog elaborata biti vidljivo koje se konkretne intervencije predlažu na sinjskim prometnicama i na koji bi način one mogle utjecati na svakodnevicu vozača i pješaka.