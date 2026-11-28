Sinjski sport mogao bi u 2027. godini raspolagati s ukupno 2.470.000 eura namijenjenih radu klubova, održavanju sportskih objekata, organiziranju manifestacija i ulaganjima u infrastrukturu. Toliki je iznos predviđen prijedlogom Programa javnih potreba u sportu koji je Grad Sinj 25. studenoga uputio na javno savjetovanje. Dokument donosi detaljan pregled planiranih izdvajanja i otkriva koje bi stavke trebale dobiti najveći dio raspoloživog novca. Posebno se izdvaja nastavak projekta obnove atletske staze, za koji je predviđeno 400.000 eura.

Klubovima i udrugama više od polovice ukupnog iznosa

Najveća pojedinačna stavka programa odnosi se na financiranje sportskih klubova i udruga, za koje je predloženo 1,35 milijuna eura. Novac bi se koristio za redovite aktivnosti klubova, treninge, natjecanja, stručni rad, zdravstvene preglede sportaša te programe namijenjene djeci i mladima. Dodatnih 30.000 eura predviđeno je za komunalne troškove sportskih klubova, a 10.000 eura za korištenje školske sportske dvorane. Time se nastoji osigurati funkcioniranje sportskog sustava i izvan samih natjecateljskih aktivnosti, uključujući uvjete za uključivanje novih generacija sportaša.

Za obnovu atletske staze 400.000 eura

Među infrastrukturnim ulaganjima posebno mjesto ima nastavak obnove atletske staze u Sinju, za koji je planirano 400.000 eura. Riječ je o projektu koji može imati značaj ne samo za atletičare nego i za druge sportaše, učenike i rekreativce koji koriste takvu infrastrukturu. Za održavanje sportskih objekata i igrališta predviđene su dodatne 53.000 eura, od čega bi 50.000 eura bilo utrošeno na tekuće održavanje, a 3.000 eura na opremu i ulaganja. Iz samog programa nije moguće utvrditi točan datum završetka obnove atletske staze, ali njezino uvrštavanje među najveće pojedinačne stavke pokazuje mjesto koje projekt ima u predloženoj raspodjeli novca.

Pola milijuna eura za upravljanje sportskim objektima

Za upravljanje sportskim objektima preko trgovačkog društva Kamičak planirano je 500.000 eura, uključujući troškove energenata, komunalnih usluga i održavanja sportskog centra. Za rad i održavanje gradskog bazena predviđeno je 35.000 eura, a za sportske manifestacije i natjecanja od gradskog značaja dodatnih 80.000 eura. Savezu školskih sportskih društava Grada Sinja i Cetinske krajine namijenjeno je 4.000 eura, dok bi 8.000 eura bilo izdvojeno za ostale tekuće rashode sportskog sustava. Program kao jedan od ciljeva navodi i stvaranje uvjeta za bavljenje sportom osoba s invaliditetom.

Konačna odluka tek nakon javnog savjetovanja

Predloženi iznos od gotovo 2,5 milijuna eura za sada predstavlja plan, a ne konačno usvojenu raspodjelu gradskih sredstava. Sportski klubovi, udruge, građani i druge zainteresirane strane imaju priliku iznijeti mišljenja o predloženom programu do 14. prosinca. Nakon završetka savjetovanja slijedi daljnji postupak donošenja dokumenta, koji bi se prema nacrtu trebao primjenjivati od 1. siječnja 2027. godine. Posebno će biti zanimljivo pratiti realizaciju infrastrukturnih ulaganja i utvrditi u kojoj će mjeri planirana sredstva poboljšati uvjete za sportaše i rekreativce u Sinju.