Sinj poziva građane da prijave štetu od tuče: Rok za prijave je 31. srpnja

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj poziva sve građane koji su pretrpjeli štetu uslijed olujnog nevremena s tučom koje je 30. lipnja 2026. godine zahvatilo šire područje Grada Sinja, a posebno naselja Suhač, Lučane i Radošić, da nastalu štetu prijave najkasnije do 31. srpnja 2026. godine.

Nevrijeme je prouzročilo značajne štete na poljoprivrednim kulturama, objektima i vozilima, zbog čega Grad Sinj, sukladno zakonskoj proceduri, provodi evidentiranje i prikupljanje podataka o ukupnim posljedicama ove prirodne nepogode. Dio građana već je podnio prijave, a poziv se upućuje svima koji to još nisu učinili.

Temeljem Zaključka o poduzimanju mjera radi evidentiranja, procjene štete i pružanja pomoći građanima pogođenima tučom od 30. lipnja 2026. godine, gradonačelnik Bulj poziva sve oštećene građane da pravodobno prijave nastalu štetu kako bi se mogla izvršiti njezina procjena.

Prijave štete na poljoprivrednim kulturama, objektima i vozilima podnose se u Pisarnici Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, svakim radnim danom tijekom uredovnog vremena za stranke, na propisanom obrascu prijave štete.

Uz prijavu je potrebno priložiti dokumentaciju kojom se dokazuje vlasništvo prijavljene imovine, a preporučuje se dostaviti i fotografije oštećenja radi lakšeg utvrđivanja nastale štete. Sve zaprimljene prijave pregledat će Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta.

Za dodatne informacije građani se mogu obratiti Gradu Sinju na broj telefona 021/708-626 ili putem elektroničke pošte na info@sinj.hr.

Napominjemo kako podnošenje prijave služi evidentiranju i procjeni nastale štete te ne znači automatsko ostvarivanje prava na novčanu pomoć. Pozivaju se svi građani koji su pretrpjeli štetu, a još je nisu prijavili, da to učine najkasnije do 31. srpnja 2026. Godine.