Sinj povećao stipendije za srednjoškolce slabijeg imovinskog statusa: Evo tko može dobiti 600 eura

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj raspisao je Javni natječaj za dodjelu stipendija srednjoškolcima lošijeg imovinskog statusa za školsku godinu 2026./2027. Mjesečni iznos stipendije povećan je s 50 na 60 eura, a prihodovni cenzus s 240 na 250 eura po članu kućanstva.

Stipendija se dodjeljuje za deset mjeseci, što znači da će svaki učenik koji ostvari pravo primiti ukupno 600 eura potpore tijekom školske godine. Povećanjem iznosa stipendije gradonačelnik želi pružiti veću pomoć učenicima i njihovim obiteljima, a podizanjem cenzusa omogućiti prijavu i učenicima koji dosad zbog visine prihoda nisu ispunjavali taj uvjet.

Na natječaj se mogu prijaviti hrvatski državljani koji imaju prebivalište na području Grada Sinja najmanje šest mjeseci prije objave natječaja i redovito, bez ponavljanja razreda, pohađaju srednju školu u Hrvatskoj. Prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva u šest mjeseci koji prethode mjesecu objave natječaja ne smije prelaziti 250 eura. Učenici ne smiju primati drugu stipendiju ili potporu za školovanje.

Uz popunjenu i potpisanu prijavu potrebno je priložiti potvrdu o redovitom upisu u školsku godinu 2026./2027., potvrdu o prebivalištu, potvrdu Porezne uprave o prihodima svih članova zajedničkog kućanstva za propisano razdoblje te izjavu da učenik ne prima drugu stipendiju ili potporu. Prijavu maloljetnog učenika supotpisuje roditelj ili skrbnik.

Natječaj je otvoren od 23. rujna do 23. listopada 2026. godine. Prijave se predaju osobno u pisarnici Grada Sinja, e-poštom na info@sinj.hr ili poštom na adresu Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj. Obrazac prijave dostupan je u Uredu Grada i na službenoj internetskoj stranici www.sinj.hr.

Prijedlog rang-liste bit će objavljen na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Grada u roku od 30 dana od završetka natječaja. Nakon isteka roka za prigovore gradonačelnik će donijeti konačnu rang-listu te s dobitnicima sklopiti ugovore o stipendiranju.