Grad Sinj priprema novi plan razvoja sustava civilne zaštite kojim je za razdoblje od 2027. do 2029. godine predviđeno ukupno 5.893.000 eura. Dokument je 23. studenoga upućen na javno savjetovanje, a obuhvaća financiranje profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca, Hrvatske gorske službe spašavanja, Crvenog križa te niza aktivnosti usmjerenih na prevenciju velikih nesreća, osposobljavanje operativnih snaga i nabavu potrebne opreme.

Prema prijedlogu plana, za funkcioniranje i razvoj sustava civilne zaštite u 2027. godini trebalo bi izdvojiti 1.936.000 eura, u 2028. godini 1.956.000 eura, dok se za 2029. godinu predviđa nešto više od dva milijuna eura. Riječ je o dokumentu koji će nakon javnog savjetovanja i usvajanja biti povezan s gradskim proračunom i njegovim višegodišnjim projekcijama.

Najveći dio novca odlazi vatrogascima

Najveća pojedinačna stavka odnosi se na Javnu vatrogasnu postrojbu Sinj, za koju je sljedeće godine predviđeno 1.701.000 eura. Taj bi iznos u 2028. godini trebao porasti na 1.721.000 eura, a godinu kasnije na 1.771.000 eura. Za Dobrovoljno vatrogasno društvo Sinj predviđeno je dodatnih 110.000 eura godišnje, odnosno ukupno 330.000 eura tijekom promatranog trogodišnjeg razdoblja.

Ukupna planirana izdvajanja za profesionalno i dobrovoljno vatrogastvo tijekom tri godine iznose 5.523.000 eura, što čini gotovo 94 posto ukupnih sredstava predviđenih ovim dokumentom. Plan uključuje kontinuirano osposobljavanje vatrogasaca, ulaganja u vozila i opremu za gašenje požara, održavanje postojećeg voznog parka i pripremu za protupožarnu sezonu.

HGSS-u 120.000, Crvenom križu 210.000 eura

Za potrebe Hrvatske gorske službe spašavanja predviđeno je 40.000 eura godišnje, odnosno 120.000 eura tijekom tri godine. Među planiranim aktivnostima HGSS-a, Stanice Split – Ispostave Sinj, nalaze se osposobljavanje pripadnika, uključivanje novih članova, sudjelovanje u vježbama civilne zaštite te nabava osobne i skupne opreme.

Gradsko društvo Crvenog križa Sinj trebalo bi dobivati 70.000 eura godišnje. Dokument predviđa nastavak osposobljavanja interventnih timova, obnavljanje znanja iz prve pomoći, vježbe postavljanja šatorskih naselja i ulaganja u opremu potrebnu za djelovanje tijekom izvanrednih situacija.

Planiraju se vježbe, oprema i protupožarna preventiva

Osim financiranja glavnih operativnih službi, Grad planira ulaganja u osposobljavanje postrojbi i povjerenika civilne zaštite, nabavu radne odjeće, uspostavu sustava radioveza te provođenje zajedničkih vježbi. Predviđene su i pripremne aktivnosti za angažiranje građevinske mehanizacije u slučaju potrebe za hitnim probijanjem protupožarnih putova i izradom prosjeka.

Planom su obuhvaćene i aktivnosti informiranja građana o pravilnom postupanju tijekom velikih nesreća, kao i edukacija djece predškolske i školske dobi. Cilj je povećati spremnost svih sudionika sustava civilne zaštite, ali i stanovništva koje u izvanrednim situacijama mora znati kako postupati.

Javno savjetovanje otvoreno je do 8. prosinca, a zainteresirani građani svoje prijedloge i primjedbe mogu dostaviti Gradu Sinju putem propisanog obrasca na adresu info@sinj.hr.