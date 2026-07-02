Sinj organizira veliko gledanje utakmice Hrvatske i Portugala na Pijaci, Bulj pozvao građane na zajedničko navijanje

Grad Sinj organizira zajedničko praćenje utakmice Hrvatske i Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva. Navijači će se u četvrtak navečer okupiti na sinjskoj Pijaci, gdje će susret biti prikazan na velikom ekranu.

Program počinje u 23 sata uz zagrijavanje i navijačke pjesme, dok prijenos utakmice, koja se igra u noći s četvrtka na petak, počinje u 1 sat.

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj pozvao je građane i posjetitelje da se pridruže zajedničkom navijanju i pruže podršku hrvatskoj reprezentaciji u borbi za plasman u četvrtfinale.

"Pozivam sve da nam se pridruže na Pijaci. U zajedništvu i navijačkom ozračju bodrimo našu Hrvatsku. Pokažimo još jednom hrvatsko srce i zajednički navijajmo za uspjeh naše reprezentacije", poručio je Bulj.

Iz Grada Sinja pozivaju sve navijače da dođu na Pijacu i zajedno prate jedan od najvažnijih susreta Hrvatske na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.