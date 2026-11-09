Sinj organizira besplatan prijevoz u Škabrnju povodom 35. obljetnice stradanja: Evo kako osigurati svoje mjesto u autobusu!

Povodom obilježavanja 35. obljetnice stradanja Škabrnje, Grad Sinj organizira besplatan autobusni prijevoz za zainteresirane građane. Osiguran je jedan autobus.

Prijave su otvorene do petka, 13. studenoga 2026. godine, odnosno do popunjenosti mjesta. Građani se mogu prijaviti:

osobno u prostorijama Gradske uprave Grada Sinja, radnim danom od 7:30 do 15:30,

putem e-maila: gordana.kekez@sinj.hr,

telefonom: 021/708-600.

Pozivamo građane da se pridruže obilježavanju, odaju počast poginulim braniteljima i civilima te s pijetetom i poštovanjem prisjete žrtve Škabrnje - objavili su iz Grada Sinja.