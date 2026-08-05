Sinj obilježio Dan pobjede i Dan hrvatskih branitelja: "Neka im je vječna hvala i slava"

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u Sinju je prigodno obilježen Dan pobjede, domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica VRO Oluja.

Obilježavanje je počelo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod biste ratnog ministra Gojka Šuška. Nakon toga, središnja svečanost je održana u Spomen parku hrvatskih branitelja Domovinskog rata.

Tom prigodom zapaljene su svijeće i položeni vijenci na spomen obilježju poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu. Vijence su položili zamjenik gradonačelnika Sinja, Denis Bobeta i predsjednica Gradskog vijeća Grada Sinja, Marija Gaurina s predstavnicima Udruge roditelja i udovica poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Sinja i Cetinske krajine, Udruge policije Sinja i Cetinske krajine Domovinskog rata 90/91, Udruga policije za posebne zadatke ‘Tigar-Rakitje’ SDŽ, UDHBVDR-a Sinj, PP Sinj, Vetranskog centra Sinj, predstavnici gradskih organizacija MOST-a, HDZ-A, SDP-a.

Himnu Republike Hrvatske intonirala je Gradska glazba Sinj, a molitvu odrješenja za sve poginule i preminule hrvatske branitelje iz Domovinskog rata predvodio je župnik fra Antonio Mravak.

Okupljenima se obratio zamjenik gradonačelnika Denis Bobeta čestitajući ovaj veliki dan u ime Gradske uprave, gradonačelnika Mira Bulja i svoje ime:

‘Iz našeg Sinja i Cetinske krajine izašli su mnogi hrabri ratnici koji su dali nemjerljiv doprinos na svim bojištima, od Svilaja i Dinare, preko Knina, pa sve do najudaljenijih granica Lijepe Naše. Naša je povijest-povijest borbe za slobodu, a Alka i Čudotvorna Gospa Sinjska vječni su podsjetnik da se na ovom kršu sloboda čuva pod svaku cijenu.

Položeno cvijeće i zapaljene svijeće pred nama nisu samo tradicija. Oni su naš dijalog s onima koji više nisu s nama. Svaka svijeća svijetli za jednog sina, za jednog oca, brata, prijatelja ili suborca koji je u temelje naše države ugradio ono najvrijednije što je imao, svoj život. Obiteljima poginulih i nestalih branitelja upućujem najdublju sućut i neizmjernu zahvalnost.

Vaša je bol naša zajednička bol, ali vaš je ponos i naš ponos. Neka im je vječna hvala i slava, i neka im je laka hrvatska zemlja! Živio nam naš Sinj, i živjela nam jedina i vječna domovina Hrvatska!’

Program je nastavljen polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispred biste prvog predsjednika dr. Franje Tuđmana, na istoimenom gradskom trgu, nakon čega je u bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske održana Sveta misa zahvalnica za Domovinu, kao i sve poginule i preminule hrvatske branitelje.

Misno slavlje predvodio je župnik fra Antonio Mravak uz koncelebraciju gvardijana fra Marinka Vukmana i ostalih svećenika. Tijekom misnog slavlja pjevao je mješoviti župski zbor pod vodstvom č. s. Anđele Crnjac.