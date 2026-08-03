Sinj obilježava 31. obljetnicu Oluje: Vijenci, svijeće i sveta misa za Domovinu

Grad Sinj će u srijedu, 5. kolovoza, prigodnim programom svečano obilježiti 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije "Oluja", Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja.

Program obilježavanja započet će u 8.45 sati polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispred biste ratnog ministra obrane Gojka Šuška na Trgu Gojka Šuška. U 9.10 sati počast će biti odana kod Spomen-obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, smještenog u Spomen-parku hrvatskih branitelja ispred zgrade Gradske uprave. Program će se nastaviti u 9.45 sati polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispred biste prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana na istoimenom trgu.

Sveta misa u bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske

Središnji dio obilježavanja bit će sveta misa za Domovinu i sve hrvatske branitelje, koja će započeti u 10 sati u bazilici Čudotvorne Gospe Sinjske.

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj pozvao je građane, hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji, članove udruga proisteklih iz Domovinskog rata te predstavnike institucija i medija da se pridruže obilježavanju. Cilj programa je zajednički, s ponosom i zahvalnošću, odati počast svim poginulim, nestalim i preminulim hrvatskim braniteljima, kao i svim sudionicima pobjedničke vojno-redarstvene operacije "Oluja".

Iz Grada Sinja poručili su kako hrabrost, žrtva i ljubav hrvatskih branitelja prema Domovini trajno obvezuju na čuvanje istine o Domovinskom ratu i vrijednosti na kojima je stvorena slobodna i samostalna Republika Hrvatska.