Sinj ne zaboravlja svoje heroje: Miro Bulj i Denis Bobeta odali počast braniteljima koji su živote položili za Vukovar

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj i njegov zamjenik Denis Bobeta položili su danas cvijeće i zapalili svijeće ispred spomenika Andriji Alčiću i Ivanu Poljaku Sokolu, smještenog na Športskom centru u Sinju koji nosi njihova imena. Na taj su način odali počast dvojici sinjskih branitelja koji su u najtežim danima Domovinskog rata sudjelovali u obrani Vukovara, grada koji je postao simbol hrvatskog otpora i stradanja.

Dvojica Sinjana poginula u razmaku od samo dva dana

Andrija Alčić, pripadnik 204. vukovarske brigade, poginuo je 4. studenoga 1991. godine na Sajmištu, jednom od najtežih bojišta tijekom obrane Vukovara. Samo dva dana poslije, 6. studenoga 1991., život je izgubio i Ivan Poljak Sokol, zapovjednik 1. bojne 204. brigade na Sajmištu. Njegova uloga u obrani tog dijela grada ostala je trajno zabilježena u povijesti Domovinskog rata.

Obojica su kao dragovoljci napustila rodni Sinj i otišla braniti Vukovar, svjesni opasnosti koje ih ondje čekaju. Njihovi životi ugašeni su u razmaku od samo 48 sati, u vrijeme najžešćih borbi za opstanak grada. U znak zahvalnosti i trajnog sjećanja na njihovu žrtvu, Sinjani su Športskom centru dali imena Andrije Alčića i Ivana Poljaka Sokola.