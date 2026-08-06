Sinj nakon Alke sprema veliko slavlje: Siniša Vuco nastupa u čast slavodobitnika

Nakon završetka 311. Sinjske alke i proglašenja novog slavodobitnika, slavlje će se u nedjelju navečer nastaviti u središtu Sinja. Grad Sinj svojim sugrađanima i posjetiteljima daruje veliki koncert Siniše Vuce, uz spektakularni vatromet i slobodan ulaz.

Veliko glazbeno slavlje održat će se u nedjelju, 9. kolovoza 2026. godine, s početkom u 22 sata na Trgu dr. Franje Tuđmana, otkrivaju iz Grada Sinja. Nakon alkarskog nadmetanja i svečanog proglašenja slavodobitnika 311. Sinjske alke, okupljene će zabavljati Siniša Vuco, izvođač čije su pjesme obilježile brojne generacije.

Publika će imati priliku zapjevati uz njegove poznate hitove "Volim piti i ljubiti", "Tražena si roba u gradu", "Podigla me iz pepela" i brojne druge pjesme koje, poručuju organizatori, jamče odličnu atmosferu i večer za pamćenje. Proslavu najvećeg dana u alkarskoj godini dodatno će uveličati spektakularni vatromet u čast novog slavodobitnika. Vatromet će obasjati nebo iznad Sinja i biti svečana završnica cjelodnevnog programa.

Iz Grada Sinja pozvali su sve Sinjanke i Sinjane, njihove goste te posjetitelje Sinjske alke da im se pridruže i zajedno proslave novog slavodobitnika. Koncert počinje u 22 sata, a ulaz je slobodan.