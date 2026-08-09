Sinj nakon Alke: Pijaca i okolne ulice prepune ljudi, slavlje se nastavlja do kasno u noć

Sinj je danas potpuno u znaku Alke. Nakon završetka 311. Sinjske alke, gradske ulice preplavili su brojni posjetitelji, a središte grada vrvi ljudima.

Posebno je živo na sinjskoj Pijaci, ali i u okolnim ulicama koje su prepune građana, gostiju i brojnih posjetitelja koji su u Sinj stigli zbog važnog dana u godini.

Atmosfera je opuštenija nakon velikog alkarskog spektakla, a druženje se nastavilo i nakon završetka natjecanja. Kafići i terase puni su, ulicama se i dalje osjeća slavljenička atmosfera, a Sinj večeras živi punim plućima.

Naš fotograf zabilježio je atmosferu u središtu grada nakon Alke – pogledajte galeriju.