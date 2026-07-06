Sinj među rijetkima u Hrvatskoj: Vrtić potpuno besplatan, a grad bilježi više rođenih nego umrlih

Dok roditelji u pojedinim hrvatskim gradovima za vrtić mjesečno izdvajaju i do 168 eura, sinjske obitelji tu uslugu koriste potpuno besplatno. Riječ je o jednoj od najvažnijih demografskih mjera Grada Sinja, koja roditeljima donosi konkretnu financijsku uštedu i značajno rasterećuje kućni proračun.

Najnovija analiza portala Gradonačelnik.hr, temeljena na podacima Ministarstva demografije i useljeništva za 2026. godinu, pokazuje da je Sinj među svega 17 hrvatskih gradova koji svojim građanima osiguravaju potpuno besplatan vrtić. U većini hrvatskih gradova roditelji za vrtić izdvajaju između 19 i 168 eura mjesečno, dok se cijene jaslica penju i do 250 eura. Za razliku od njih, sinjske obitelji taj trošak nemaju, što je osobito važno za kućanstva s dvoje ili više djece, kojima besplatan vrtić znači višestruke godišnje uštede.

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Zahtjevna, ali vrijedna demografska mjera

Da besplatan vrtić nije uobičajena praksa, pokazuje i podatak da je prije samo tri godine takav model imalo svega nekoliko hrvatskih gradova. Danas ih je 17, no pojedini gradovi, među kojima su Belišće, Vukovar i Trilj, odustali su od besplatnog vrtića zbog financijske neodrživosti. To dodatno potvrđuje koliko je riječ o zahtjevnoj, ali i vrijednoj investiciji u budućnost lokalne zajednice. U Sinju je besplatan vrtić dio šireg paketa mjera usmjerenih prema djeci, roditeljima i mladim obiteljima.

Sinj među gradovima s pozitivnim prirodnim prirastom

Posebnu vrijednost ovoj mjeri daje činjenica da Sinj posljednjih godina bilježi povoljnije demografske pokazatelje od hrvatskog prosjeka. Prema analizi Gradonačelnik.hr, temeljenoj na podacima Državnog zavoda za statistiku, Sinj je jedan od samo šest hrvatskih gradova koji su u 2024. godini ostvarili pozitivan prirodni prirast.

Tijekom 2024. godine u Sinju je rođeno 146 djece, dok je umrlo 130 stanovnika. To znači da je grad imao 16 više rođenih nego umrlih. Uz to, sa stopom nataliteta od 11,30 rođenih na tisuću stanovnika, Sinj se svrstao među deset hrvatskih gradova s najvećim natalitetom. Povoljni demografski pokazatelji ne dolaze slučajno. Grad Sinj posljednjih godina kontinuirano povećava sredstva za demografske programe, od besplatnog vrtića i naknada za novorođenčad do stipendija, ulaganja u odgojno-obrazovnu infrastrukturu i stvaranja kvalitetnijih uvjeta za život djece i njihovih roditelja. Analiza Gradonačelnik.hr pokazuje kako hrvatski gradovi sve više ulažu upravo u mjere koje obiteljima donose konkretne mjesečne uštede. Uz besplatne ili subvencionirane vrtiće, sve je više gradova koji financiraju boravak djece u privatnim vrtićima, sufinanciraju dadilje ili isplaćuju naknade roditeljima čija djeca, zbog nedostatka mjesta, nisu upisana u vrtić.

Najveći izazovi i dalje su jaslice i odgojitelji

Unatoč ulaganjima, najveći izazov sustava i dalje ostaje nedostatak mjesta u jaslicama te manjak odgojitelja. Zbog toga mnogi gradovi nastavljaju graditi nove vrtiće i širiti postojeće kapacitete, svjesni da ulaganje u predškolski odgoj više nije samo socijalna mjera, nego jedno od ključnih ulaganja u demografsku budućnost.

U tom društvu Sinj se izdvaja kao jedan od pozitivnih hrvatskih primjera. Besplatan vrtić, uz niz drugih mjera usmjerenih mladim obiteljima, nije samo financijska pomoć roditeljima, nego dio šire razvojne politike koja daje mjerljive rezultate. Činjenica da je Sinj među rijetkim hrvatskim gradovima s pozitivnim prirodnim prirastom pokazuje da sustavna ulaganja u djecu, obitelji i kvalitetu života mogu pridonijeti stvaranju povoljnije demografske slike te lokalnu zajednicu učiniti poželjnim mjestom za život i ostanak mladih obitelji.