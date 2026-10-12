SINJ DOBIVA NOVU SPORTSKU ZONU Stižu tereni za tenis, padel i badminton!

Grad Sinj nastavlja s ulaganjima u razvoj sportske infrastrukture. Nakon što je za projekt izgradnje novih terena za tenis, padel i badminton osigurao 150.000 eura bespovratnih sredstava putem LAG-a „Cetinska krajina“, Grad je pokrenuo postupak javne nabave za izvođenje radova, čime je napravljen novi važan korak prema realizaciji investicije ukupne vrijednosti 275.263,31 eura.

Postupak javne nabave za radove „Izgradnja sportskog terena za tenis, badminton i padel u Sinju“, evidencijskog broja 41/2026, objavljen je 9. listopada 2026. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Projekt „Vanjski sportski tereni za padel, badminton i tenis s pomoćnom građevinom“ prethodno je ostvario izniman uspjeh na natječaju Lokalne akcijske grupe „Cetinska krajina“, u okviru intervencije 2.1.1. „Potpora za ulaganja u razvoj lokalne infrastrukture i unapređenje kvalitete života na području LAG-a“.

S ostvarenih 18 bodova projekt Grada Sinja zauzeo je prvo mjesto na konačnoj rang-listi odobrenih projekata te ostvario potporu u iznosu od 150.000 eura. Riječ je o značajnim bespovratnim sredstvima koja će pridonijeti realizaciji novog sportskog kompleksa i unapređenju javne infrastrukture.

Novi sportsko-rekreacijski sadržaji gradit će se u neposrednoj blizini postojeće sportske dvorane Ivica Ićo Glavan, na katastarskoj čestici 335/1, k. o. Sinj. Projekt obuhvaća izgradnju teniskih terena ukupne površine 668,30 četvornih metara, padel terena površine 200 četvornih metara i badminton terena površine 81,74 četvorna metra.

Predviđena je i izgradnja pomoćne montažne građevine površine 28,80 četvornih metara, namijenjene skladištenju sportske opreme i okupljanju korisnika, kao i izgradnja potpornog zida, uređenje okoliša te postavljanje rasvjete.

Posebna vrijednost projekta njegova je dostupnost građanima svih generacija

Novi tereni pružit će dodatne mogućnosti za bavljenje sportom i rekreacijom, osobito djeci i mladima, sportskim klubovima, školama sporta i rekreativcima.

Objedinjavanjem triju sportova na jednoj lokaciji Sinj će dobiti suvremenu i raznovrsnu sportsku zonu, a istodobno će se stvoriti preduvjeti za popularizaciju padela i badmintona te razvoj novih sportskih programa.

Uz unapređenje kvalitete života lokalnog stanovništva, projekt predstavlja i dodatni doprinos razvoju aktivnog turizma. Nova sportska infrastruktura obogatit će ponudu grada i otvoriti dodatne mogućnosti za sportske i rekreativne aktivnosti posjetitelja Sinja i Cetinske krajine.

Izgradnja sportskih terena ujedno ima važnu društvenu i demografsku dimenziju. Ulaganjem u sadržaje namijenjene djeci, mladima i obiteljima stvaraju se kvalitetniji uvjeti za život, druženje i aktivno provođenje slobodnog vremena.

Projekt se provodi u okviru intervencije 2.1.1. LAG-a „Cetinska krajina“, povezane s intervencijom 77.06. „Potpora LEADER (CLLD) pristupu“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2027.

Procijenjena vrijednost javne nabave radova iznosi 215.000 eura bez PDV-a, a rok za dostavu ponuda je 30. listopada 2026. godine do 12 sati.

Dokumentacija o nabavi dostupna je putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske na poveznici:

https://eojn.hr/tender-ca/ 104750

Nova sportska zona bit će još jedan prostor okupljanja i rekreacije, a ulaganje u sport istodobno predstavlja ulaganje u zdravlje, mlade generacije i kvalitetniju budućnost Sinj