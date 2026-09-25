Sinj dijeli gotovo 140.000 eura: Evo tko će dobiti bespovratni novac

Grad Sinj nastavlja s financijskom potporom lokalnim poljoprivrednicima. U četvrtak, 1. listopada, u 10 sati u Palacini bit će održano potpisivanje ugovora s 87 korisnika kojima su odobrene bespovratne potpore.

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj donio je odluku kojom se poljoprivrednicima dodjeljuje ukupno 139.751,02 eura. Potporu su ostvarila sva prijavljena poljoprivredna gospodarstva koja su zadovoljila uvjete javnog poziva.

„Naši poljoprivrednici svakodnevno rade, ulažu i proizvode. Grad je tu da im bude oslonac i da im konkretnim mjerama pomogne u daljnjem radu. Drago mi je što su potporu ostvarili svi prijavljeni koji su ispunili uvjete“, poručio je Bulj.

Novac za potpore osiguran je u gradskom proračunu za 2026. godinu, u okviru programa namijenjenog jačanju gospodarstva i izgradnji kapitalnih objekata.

Iz Grada ističu kako ovom mjerom žele nastaviti poticati lokalnu proizvodnju, razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i nova ulaganja. Poljoprivreda je važan dio gospodarstva Sinja i Cetinskoga kraja, a cilj ovakvih programa je olakšati poslovanje ljudima koji se bave proizvodnjom hrane, stočarstvom i obradom zemlje.

Svih 87 korisnika kojima su potpore odobrene pozvano je na potpisivanje ugovora 1. listopada u 10 sati u Palacini.