Sinj će zasjati ljubičastom bojom za najmanje heroje: Spomenik alkaru u čast Palčićima i njihovim velikim borbama

Grad Sinj i ove se godine pridružuje obilježavanju Svjetskog dana prijevremeno rođene djece, koji se obilježava 15. studenoga, pružajući podršku radu Kluba roditelja nedonoščadi „Palčići” i svim obiteljima koje su se suočile s izazovima prijevremenog rođenja.

Tim povodom, u nedjelju, 15. studenoga, ljubičastom će bojom biti osvijetljen Spomenik alkaru na Alkarskom trkalištu, jedno od najpoznatijih djela velikog sinjskog kipara Stipe Sikirice i jedan od najprepoznatljivih simbola našega grada.

Sinj je i prethodnih godina bio dio ove lijepe i plemenite priče. Još 2021. godine Spomenik alkaru prvi je put zasjao ljubičastom bojom u znak podrške Palčićima, a ista je inicijativa nastavljena i 2023. godine. Ovogodišnjim sudjelovanjem Grad Sinj još jednom potvrđuje da podrška prijevremeno rođenoj djeci i njihovim roditeljima nije samo simbolična gesta, nego i izraz solidarnosti i brige za one kojima je ona najpotrebnija.

Iza svakog Palčića stoji jedna posebna priča. Priča o preranim dolascima na svijet, neizvjesnim danima, malim, ali velikim pobjedama te roditeljima koji uz svoje dijete prolaze trenutke straha, nade i neizmjerne ljubavi. Upravo zato važno je govoriti o prijevremenom rođenju, izazovima koje ono donosi i potrebi da se obiteljima osigura razumijevanje i podrška.

Klub roditelja nedonoščadi „Palčići” već godinama svojim radom povezuje obitelji, pruža im podršku te upozorava na važnost kvalitetne zdravstvene skrbi za prijevremeno rođenu djecu.

Ljubičasta boja, koja je postala simbol ove inicijative, i ove će godine povezati brojne gradove u zajedničkoj poruci podrške. U Sinju će je nositi upravo Spomenik alkaru, simbol snage, ponosa i ustrajnosti, koji će ovom prigodom zasjati u čast onih koji su svoju najveću životnu borbu započeli već prvim udahom.

Jer za velike pobjede nije uvijek potrebna velika snaga. Ponekad ih izvojevaju najmanji među nama.

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj svim Palčićima i njihovim obiteljima uputio je iskrene želje za zdravlje, sreću i što više bezbrižnih dana, uz zahvalnost Klubu roditelja nedonoščadi „Palčići” na predanom radu i svemu što čine za djecu i njihove roditelje.