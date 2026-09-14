Siniša Vuković u Zagrebu predstavlja novu knjigu: "Operna ogrlica Jakova Gotovca" otkriva i manje poznata djela velikog skladatelja

Splitski novinar i autor Siniša Vuković najavio je predstavljanje svoje nove knjige "Operna ogrlica Jakova Gotovca", koje će se održati u četvrtak, 17. rujna 2026. godine, s početkom u 11 sati u foajeu Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Predstavljanje će biti održano u sklopu Zagrebačkog opernog festivala, a ulaz je slobodan.

Kako je objavio Vuković, posjetitelji će tom prilikom moći i besplatno dobiti primjerak knjige. Djelo je objavljeno u izdanju Grada Splita, u okviru projekta "Godine Ive Tijardovića i Jakova Gotovca", koji je pokrenut povodom 130. obljetnice rođenja dvojice velikih splitskih skladatelja.

Godine istraživanja pretočene u knjigu

"Operna ogrlica Jakova Gotovca" bogato je ilustrirana fotografijama, a donosi pregled najvažnijih podataka o Gotovčevim glazbeno-scenskim djelima – od njihovih praizvedbi u Zagrebu i gostovanja diljem Europe do detaljno istraženih produkcija u HNK-u Split i na Splitskom ljetu. U knjizi se nalazi i obilje dokumentarne građe, među kojom su faksimili plakata i kazališnih ceduljica, Gotovčeva pisma, citati iz kritika te razgovori s dirigentima, redateljima i solistima. "Ukratko: operni Gotovac u šaci!", poručio je Vuković, naglasivši kako je na knjizi radio godinama. Uz jednu od najpoznatijih hrvatskih opera, "Eru s onoga svijeta", te "Moranu", knjiga donosi priče i o široj publici manje poznatim Gotovčevim djelima poput "Kamenika", "Mile Gojsalića", "Đerdana", "Stanca", "Dalmara" i "Petra Svačića".

O knjizi će govoriti istaknuta imena kazališnog i glazbenog života

Na zagrebačkom predstavljanju o knjizi će govoriti Snježana Banović, teatrologinja i sveučilišna profesorica, te Anton Tomislav Šaban, glavni tajnik Hrvatskog društva skladatelja, koji su ujedno i recenzenti knjige.

Sudjelovat će i Božo Župić, vršitelj dužnosti intendanta HNK-a Split, te Željka Barišić Pulig, ravnateljica Opere HNK-a u Zagrebu, koja će okupljene pozdraviti uime domaćina. O knjizi će govoriti i sam autor. Vuković je zahvalio svima koji su sudjelovali u organizaciji predstavljanja i omogućili da njegova višegodišnja istraživanja budu predstavljena upravo u zagrebačkom HNK-u. "Ovo je velika počast i Splitu i HNK-u Split", poručio je Siniša Vuković te pozvao Zagrepčane i sve zainteresirane ljubitelje glazbe, kazališta i kulturne povijesti da mu se pridruže u četvrtak.