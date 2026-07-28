Siniša Vuković otkrio fascinantnu povijest "Nabucca" u Splitu: Na Peristilu izveden čak 80 puta

Splitski pjesnik Siniša Vuković objavio je dvostruki poziv ljubiteljima opere, povijesti i kulturne baštine grada pod Marjanom. Najavio je predstavljanje svojih knjiga "Aida" i "Nabucco", ali i podsjetio na dugu i iznimno zanimljivu povijest izvođenja jedne od najpopularnijih opera Giuseppea Verdija u Splitu.

Predstavljanje knjiga održat će se u srijedu, 29. srpnja, s početkom u 11 sati u foajeu Hrvatskog narodnog kazališta Split.

Priča o dvjema operama koje su obilježile Splitsko ljeto

Kako je objavio Siniša Vuković, na predstavljanju će biti riječi o operama "Aida" i "Nabucco", koje su tijekom desetljeća postale svojevrsni zaštitni znak Splitskog ljeta i opernih izvedbi na Peristilu. O redateljskoj viziji aktualne izvedbe "Nabucca" govorit će redateljica Jelena Bosančić. Predstava se na Peristilu izvodi u utorak navečer te ponovno u četvrtak.

Vuković je istaknuo kako se Split s razlogom naziva opernim gradom, a upravo su "Aida" i "Nabucco" među najprepoznatljivijim naslovima koji su Dujmov grad upisali na kartu svjetske operne umjetnosti.

Prvi cjeloviti "Nabucco" na Peristilu izveden 1962. godine

Iako su dijelovi "Nabucca" u Splitu izvedeni još davne 1865. godine, cjelovita opera prvi je put pred splitskom publikom postavljena 29. srpnja 1962. godine. Bila je to prva operna predstava koja je izvorno napravljena upravo za pozornicu na Peristilu. Dotad su se na otvorenu pozornicu uglavnom prenosile produkcije koje su prethodno bile postavljene u zgradi splitskog kazališta.

Prvom splitskom izvedbom dirigirao je maestro Silvije Bombardelli, redatelj je bio Tomislav Kuljiš, dok su kostimografiju i koreografiju potpisale Jagoda Buić i Franka Hatze. U naslovnoj ulozi nastupio je Ante Marušić, a među solistima su bili i Hilda Hölzl, Attilio Planinšek, Paško Duplančić, Andrica Dumanić, Ante Matanović, Toni Jelaska i Tatjana Goluža.

Na Peristilu izveden čak 80 puta

Prema podacima koje je objavio Siniša Vuković, do dviju najnovijih izvedbi 2026. godine "Nabucco" je u Splitu izveden ukupno 92 puta. Čak 80 izvedbi održano je na Peristilu, 11 puta opera je izvedena u zgradi kazališta, a jednom je gostovala na ljetnoj pozornici Veneranda u Hvaru, 18. srpnja 1972. godine.

Nove produkcije "Nabucca" u Splitu premijerno su postavljane 1983., 1994., 2003., 2012. i 2018. godine. Tijekom zlatnog razdoblja Splitskog ljeta u "Nabuccu" su nastupala brojna velika imena svjetske operne scene.

Među njima su bili Bonaldo Giaiotti, Silvano Carroli, Anton Guadagno, Radmila Bakočević, Dunja Vejzović i Ferruccio Furlanetto, koji je u Split stigao nakon nastupa u milanskoj Scali i prije nego što je postao jedan od najpoznatijih svjetskih basova. Posebno zanimljiva bila je produkcija iz 1983. godine, u kojoj je babilonski kralj Nabucco kroz Vestibul na Peristil ulazio na velikom drvenom konju. Konja je izradio poznati splitski akademski kipar Kažimir Hraste.

Uskoro izlazi Vukovićeva monografija

Siniša Vuković najavio je kako uskoro iz tiska izlazi njegova knjiga "Nabucco", monografsko izdanje posvećeno detaljnoj povijesti izvođenja ove opere u Splitu. U knjizi će biti predstavljeni pjevači, dirigenti i redatelji koji su stvarali splitske produkcije, kao i ulomci iz intervjua, novinskih kritika i svjedočanstava koja prate više od šest desetljeća izvođenja Verdijeva remek-djela na Peristilu.

Predstavljanje knjiga "Aida" i "Nabucco" bit će održano u sklopu 72. Splitskog ljeta.