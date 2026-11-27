Siniša Vuco ponovno je iznenadio javnost. Nakon što je otkrio da je kupio avion, popularni dalmatinski glazbenik na svojem je Instagram profilu objavio fotografije novog prijevoznog sredstva.

Riječ je o manjem zrakoplovu bijelo-plave boje, uz koji je Vuco pozirao u hangaru. Pokazao je i njegovu unutrašnjost, kao i logotip s nazivom „Vuco & Beki Air”.

Iz Sinja do Pescare

Ideja o kupnji aviona rodila se nakon što su ukinute brodske linije kojima je putovao između Hrvatske i Italije, gdje ima stan. Vuco se potom s poslovnim partnerom zaputio u Slovačku, gdje je kupio letjelicu.

U razgovoru za IN magazin otkrio je da mu je cilj zrakoplovom putovati između Sinja i talijanske Pescare.

"Moj je četverosjed i, kao što sam rekao, cijeli avion ima padobran", kazao je Vuco.

Koliko je novca izdvojio za avion, nije otkrio.

Planira koncert na aerodromu

Unatoč novoj ljubavi prema zrakoplovstvu, Vuco ne zapostavlja glazbenu karijeru. S bendom Živo blato priprema proslavu 30. obljetnice osnutka, a uz rasprodani koncert u Zagrebu dogovoren je i nastup u Splitu.

Razmišlja i o velikom koncertu na otvorenom, za koji bi umjesto hipodroma odabrao aerodrom.

"Hipodrom je za konje, a aerodrom za avione!", našalio se glazbenik.

Najavio je i novo iznenađenje za javnost, za koje tvrdi da će biti još neobičnije od kupnje aviona, no pojedinosti zasad nije želio otkriti.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Siniša Vuco Official (@vuco.sinisa.official)