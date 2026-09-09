Siniša Mastelić: "Zagorski put pokazuje da se može. Sada Neslanovac mora napraviti korak više"

Početak radova na Zagorskom putu, jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata za stanovnike Neslanovca, za Sinišu Mastelića predstavlja priliku za novi investicijski ciklus u kotaru. Nositelj liste HDZ-a, Domovinskog pokreta i HGS-a na predstojećim kotarskim izborima poručuje da želi svoje iskustvo i kontakte staviti u službu Neslanovca, a kampanju usmjeriti na konkretne projekte umjesto političkih prepucavanja.

„Generacije stanovnika Neslanovca čekale su Zagorski put. Kao čovjeka koji je ovdje rođen, koji ovdje živi i kojem je Neslanovac dom, posebno me veseli što smo dočekali početak radova. Ali Zagorski put ne smije biti kraj priče. Za mene on mora označiti početak novog investicijskog ciklusa za Neslanovac”, poručuje Mastelić.

"Svoje kontakte želim pretvoriti u prednost Neslanovca"

Mastelić smatra da početak radova na Zagorskom putu pokazuje koliko je za realizaciju velikih projekata važna suradnja kotara, Grada, Županije, države i javnih poduzeća. Ističe da gradski kotar takve projekte ne može ostvariti sam, ali može imati jasnu viziju i ljude koji će povezivati nadležne institucije.

Rođen je i odrastao na Neslanovcu, a u MUP je pristupio 18. listopada 1990. godine. Od osnutka je na čelu UBIDR-a HŽ te obnaša dužnost predsjednika Saveza udruga branitelja radnika Republike Hrvatske.

„Tijekom života stekao sam iskustvo, poznanstva i kontakte s brojnim ljudima u Gradu Splitu, Županiji, državnim institucijama i velikim javnim sustavima. To ne doživljavam kao osobnu privilegiju. Želim sve što sam tijekom godina izgradio staviti na raspolaganje svom kotaru i pretvoriti u prednost Neslanovca”, ističe.

Nakon Zagorskog puta – škola, stanovanje i promet

Lista HDZ-a, DP-a i HGS-a nastupa pod sloganom „Neslanovac – korak više”, a Mastelić naglašava da time ne želi negirati dosadašnje rezultate, nego ih nadograditi.

Među projektima koje izdvaja je dogradnja Osnovne škole Ravne njive, za koju je, prema priopćenju, u tijeku postupak javne nabave. Posebno važnom smatra i najavljenu izgradnju četiri zgrade priuštivog stanovanja, u sklopu kojih bi trebali biti predviđeni prostori društvene namjene.

„Četiri zgrade priuštivog stanovanja nisu važne samo zbog novih stanova. Prostori društvene namjene koji se planiraju uz njih otvaraju mogućnost da razgovaramo o novim sadržajima za stanovnike Neslanovca. To je prilika koju moramo iskoristiti”, poručuje Mastelić.

Navodi i potrebu nastavka rada na prometnim rješenjima vezanima uz Mostarsku i Hercegovačku ulicu te daljnje povezivanje Neslanovca.

Predlaže željezničko stajalište na Neslanovcu

Jedan od novih projekata koje Mastelić želi otvoriti jest izgradnja željezničkog stajališta Neslanovac. Smatra da bi postojeća željeznička infrastruktura mogla omogućiti bržu vezu stanovnika s centrom Splita i pridonijeti rasterećenju cestovnog prometa.

„Željeznica već prolazi kroz Neslanovac. Zašto tu činjenicu ne bismo pretvorili u prednost našeg kotara? Želim otvoriti pitanje željezničkog stajališta Neslanovac i zajedno s nadležnim institucijama utvrditi što je potrebno da takav projekt postane stvarnost”, kaže.

Naglašava da je riječ o inicijativi koju tek treba razmotriti s nadležnim institucijama, a ne o već odobrenom projektu.

Spomen-obilježje poginulim braniteljima

Mastelić želi pokrenuti i projekt spomen-obilježja poginulim hrvatskim braniteljima Neslanovca. Navodi da je sedmorica njegovih suboraca izgubila život u Domovinskom ratu te smatra da im kotar duguje trajno i dostojanstveno mjesto sjećanja.

„To nije projekt HDZ-a, DP-a, HGS-a niti bilo koje druge stranke. To je dug Neslanovca prema ljudima koji su dali svoje živote za Hrvatsku. Želim da oko toga budemo potpuno jedinstveni”, poručuje.

„Manje svađa, više suradnje i rezultata”

Mastelić najavljuje da će njegova lista kampanju temeljiti na programu i projektima, a ne na napadima na političke protivnike. Cjelovit program HDZ-a, DP-a i HGS-a bit će predstavljen tijekom narednih dana, a obuhvatit će promet i parkiranje, infrastrukturu, javne površine te nove društvene i sportske sadržaje.

„Ne želim trošiti vrijeme na svađe i prepucavanja. Možemo se politički razlikovati, ali svi živimo na istom Neslanovcu. Ako netko ima dobru ideju, podržat ću je bez obzira s koje strane dolazi”, ističe.

„Zagorski put nije pobjeda jednog čovjeka niti jedne političke opcije. To je pobjeda svih stanovnika Neslanovca koji su ga desetljećima čekali. Zagorski put je krenuo. Sada želimo napraviti korak više”, zaključuje Mastelić.