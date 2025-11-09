Sindikat znanosti traži smjenu Božinovića: "Ustavni poredak se ne može braniti popuštanjem nasilnicima!"

Ne stišavaju se reakcije nakon izjave ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića da Torcida nije trebala prijaviti prosvjed u Splitu. Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja oglasio se priopćenjem u kojem poručuje da je takva izjava “protupravna, neprofesionalna i diskriminirajuća”, te da time ministar “izvrgava ruglu državu i njene institucije”.

Sindikat upozorava da takvo tumačenje zakona pokazuje različit tretman prema građanima, te najavljuje da – dok god je Božinović ministar – više neće prijavljivati niti osiguravati svoje prosvjede.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Izjava ministra Davora Božinovića o tome da Torcida ne treba prijaviti prosvjed je protupravna, neprofesionalna i diskriminirajuća. U 35 godina postojanja Sindikata znanosti, organizirali smo desetine prosvjeda i nikada to nismo mogli napraviti ako nismo 5 dana ranije najavili prosvjed. Bilo je mnogo situacija kada je trebalo hitno prosvjedovati. Nismo mogli.

Ministrova izjava ne može se drugačije tumačiti nego da Torcida i sindikati nisu jednaki pred zakonom.

Torcida prosvjeduje protiv postupanja hrvatske države po zakonu, a ministar takav neprijavljeni prosvjed podupire s bjelodanom neistinom da ga ne treba prijaviti. Ustavni poredak se ne može braniti pogodovanjem i popuštanjem nasilnicima!

U ozbiljnoj državi ministar bi zbog ovakvog izvrgavanja ruglu države i njenih institucija trebao biti smijenjen. Kako je to u Hrvatskoj teško očekivati, od sada pa nadalje, dok god je on ministar, Sindikat znanosti više neće prijavljivati prosvjede niti ih osiguravati!

U zemlji u kojoj svjedočimo aktualizaciji ustaških sentimenata u društvu, na razini koja nikada nije bila prisutna, čak niti u vrijeme Domovinskog rata, izjava ministra koji tolerira kršenje zakona mora biti motivirana ili strahom ili sentimentima prema idejama prosvjednika. To ga čini pristranim i nesposobnim da obrani institucije hrvatske države, vladavinu prava i njene zakone, a to znači ovu zemlju od agresije dijela građana koji žele biti izdvojeni iz univerzalne primjene zakona za sve i za svakoga. Država koja ne slijedi načela i vrijednosti pretvara se u vilajet u kojem vlada zakon rulje.

Sindikat znanosti je pionir demokratskog sindikalizma, stvoren još davne 1989. godine na demokratskoj i antikomunističkoj platformi. S tim naslijeđem i 35 godina borbe za demokratizaciju i razvoj ovog društva, najoštrije osuđujemo kršenje zakona naše zemlje i smatramo ga antihrvatskim činom", poručuju.