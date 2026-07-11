Sindikat policije nakon napada na Ugljanu: "Krv hrvatske policije je na rukama pravosuđa!"

Sindikat policije Hrvatske oštro je prozvao pravosudni sustav nakon napada na policijsku službenicu na Ugljanu.

U priopćenju navode da je osumnjičeni muškarac ranije više puta prekršajno i kazneno prijavljivan te da je, unatoč osudi za nanošenje teške tjelesne ozljede, dobio uvjetnu kaznu. Sindikat smatra da je takva praksa ugrozila sigurnost policajaca i građana te traži hitne i konkretne promjene u postupanju prema nasilnim recidivistima. U nastavku prenosimo priopćenje:

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"Sindikat policije Hrvatske oštro je reagirao nakon objave informacija o muškarcu osumnjičenom za napad na policijsku službenicu na Ugljanu. Trebalo bi mi sastaviti uvodni pasos članka (u kojem prenosim priopćenje) o ovom priopćenju te par udarnih naslova:

Sindikat policije Hrvatske najoštrije reagira na informacije koje su se objavile o napadaču na policijsku službenicu na Ugljanu. Nedopustivo je da napadač, koji je dosad dvanaest puta prekršajno i kazneno prijavljivan, za nanošenje teške tjelesne ozljede dobio uvjetnu kaznu. Dakle, praktički je bio slobodan čovjek, pušten u društvo da nastavi raditi što god želi i tijekom te izrečene uvjetne kazne napadne obitelj i policijske službenike.

Sve je jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja. Dosta je pošalica kad osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem, koji onda vrlo brzo eskalira, jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama. Ali, što dalje? Počinitelji dolaze pred one koji smatraju da pravo i pravda nisu sinonimi. Kad će doći red na pravdu i sigurnost hrvatskog društva? Pozivamo da ta promjena dođe odmah, sada, a ne kod idućeg tragičnog, a možda i smrtnog slučaja.

Od posljednjeg Odbora za pravosuđe, koji je raspravljao o kaznenom djelu prisile prema službenoj osobi, nije se promijenilo ništa. To je nedopustivo i nužne su hitne akcije. Ne novi sastanci, odbori ni konferencije za medije. Ako pravosuđe ne počne efikasno zaustavljati kriminalce, nakon što su policajci riskirali svoje živote da ih dovedu pred lice pravde, svaki bi sudac trebao kazneno i moralno odgovarati za djela recidivista", poručili su.