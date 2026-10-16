Sindikat policije nakon incidenata u Splitu: „Sigurnost građana i ugled Hrvatske moraju biti iznad huligana“

Sindikat Policije Hrvatske osvrnuo se u svom priopćenju na incidente koji su dogodili jučer u Splitu prije i tijekom utakmice Hajduk- Ajax, ističući kako Sindikat policije Hrvatske godinama upozorava na štetne posljedice huliganskog ponašanja dijela navijačkih skupina.

''Od napada na policiju na autocesti, a s time i ugrožavanja svih sudionika prometa, do jučerašnjih nedopustivih skandiranja, dio navijača kontinuirano izaziva incidente koji imaju dugoročne posljedice – nekad je to materijalna šteta i ozlijede, a nekad je uništavanje ugleda Hrvatske u cijelom svijetu.

Vrijeme je da se sigurnost građana i imovine te čast i ugled naše zemlje stave iznad huligana koji hrabrost nalaze u masi, a kasnije zaštitu traže od države koju svojim ponašanjem napadaju. Policija je jučer prošla bez posljedica, no to nikako ne znači da idući put bijes huligana neće ponovno biti usmjeren na njih, ljude koji rade svoj posao i čuvaju red.

Kao što smo i ranije naglašavali, ni u sportu ni na ulici nema mjesta nijednom obliku ekstremnih i nasilnih ponašanja. Stoga je nužno što prije konačno otkriti tko stoji iza skupina koje organiziraju nerede, napade na policajce i slanje poruka koje nemaju mjesta u modernoj civilizaciji, pod krinkom navijanja. Vratimo se sportu i pravom navijanju – u tome smo među najboljima i neka to bude slika Hrvatske u svijetu koju želimo, a ne ove nemile scene koje su prenijeli svi važniji svjetski mediji'', stoji u priopćenju Sindikata.