Sindikat policije Hrvatske stao u obranu policajaca nakon događaja u Splitu: "Nije riječ o hajci ni javnom kažnjavanju"

Sindikat policije Hrvatske oglasio se povodom javnih i medijskih reakcija na postupanje policije nakon nedavnih događaja u Splitu. U priopćenju su pružili podršku policijskim službenicima koji tragaju za osumnjičenima, naglasivši kako objavljivanje fotografija osoba za kojima se traga nije javni progon, nego uobičajena policijska praksa. Istodobno su upozorili da se odgovornost pojedinaca ne smije pripisivati cijeloj navijačkoj skupini.

Nakon događaja u Splitu i rasprava koje su uslijedile zbog policijskog postupanja, iz Sindikata policije Hrvatske poručili su kako policijski službenici imaju zakonsku obvezu istraživati sumnje na kaznena djela i pronalaziti osobe koje nisu dostupne nadležnim tijelima, neovisno o njihovoj pripadnosti, uvjerenjima ili simpatijama.

Posebno su se osvrnuli na kritike zbog objavljivanja fotografija osoba za kojima policija traga.

"Objavljivanje fotografija nije javno kažnjavanje ni hajka"

"Podržavamo policijske službenike u zakonitom obavljanju njihovih poslova, uključujući poduzete radnje radi pronalaska osumnjičenih. Objavljivanje fotografija osoba za kojima se traga, uključujući osobe u bijegu od policije ili pravosuđa, u Hrvatskoj je uobičajena policijska praksa kada je radi njihova pronalaska potrebna pomoć građana", navode iz Sindikata policije Hrvatske. Naglašavaju kako takvo postupanje ne predstavlja javno kažnjavanje, nego korištenje zakonom predviđenih policijskih ovlasti.

"Nije riječ o javnom kažnjavanju ni 'hajci', nego o zakonom predviđenoj policijskoj ovlasti kada okolnosti to nalažu. Zato opisivanje takvog postupanja kao uobičajene policijske prakse nije netočna informacija", ističu.

Dodaju kako je traženje pomoći građana u pronalasku osoba poznato i u međunarodnoj policijskoj praksi te da veći broj osoba za kojima se traga ne mijenja svrhu takve mjere.

"Policija ne postupa prema navijačima zato što su navijači"

Iz Sindikata posebno upozoravaju na važnost poštovanja pretpostavke nedužnosti, ali i na opasnost od generaliziranja odgovornosti. "Pritom se mora poštovati pretpostavka nedužnosti: objava fotografije nije osuda, a o kaznenoj odgovornosti odlučuje sud. Jednako tako, nije opravdano odgovornost pojedinaca pripisivati cijeloj navijačkoj skupini. Policija ne postupa prema navijačima zbog toga što su navijači, nego zbog konkretnih sumnji na protupravna ponašanja", poručuju.

Ističu kako razumiju interes javnosti i pravo građana na kritiku rada institucija, no smatraju da pojedine usporedbe i kvalifikacije ne pridonose smirivanju situacije.

"Usporedbe s 'Divljim zapadom' i javnim progonom ne pridonose smirivanju situacije ni povjerenju u policijske službenike koji obavljaju svoj posao", upozoravaju iz Sindikata. Smatraju kako svaki događaj treba promatrati zasebno, na temelju konkretnih činjenica i zakonskih uvjeta.

"Različite događaje treba ocjenjivati prema konkretnim činjenicama i zakonskim uvjetima, a ne koristiti ih kao razlog za odustajanje od postupanja u drugom slučaju", navode.

"Takve scene ne predstavljaju Split ni njegove građane"

U završnom dijelu priopćenja Sindikat policije Hrvatske osvrnuo se i na prizore i poruke kojima je javnost svjedočila u Splitu, naglasivši da takvi događaji nanose štetu ugledu Hrvatske. "Neovisno o ideologiji, prizori i poruke kojima smo svjedočili štete ugledu Hrvatske kao sigurne i mirne destinacije. Posebno žalosti što su povezani sa Splitom, gradom iznimno bogate povijesti i kulture. Takve scene ne predstavljaju vrijednosti toga grada, njegovih građana, ni sportskog navijanja", stoji u priopćenju.