Sindikat nakon napada u zagrebačkoj školi: "Današnji događaj pokazuje da posao na sigurnosti nije dovršen"

Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske najoštrije osuđuje današnji napad u zagrebačkoj Elektrotehničkoj školi u kojemu su ozlijeđeni učenik i spremačica.

"Želimo im brz i potpun oporavak, a njihovim obiteljima te svim učenicima i zaposlenicima škole izražavamo podršku u ovim teškim okolnostima", poručuju.

"Nakon tragedije u OŠ Prečko puno je učinjeno kako bi škole postale sigurnije. No, današnji događaj pokazuje da taj posao nije dovršen. Nužno je i dalje neprestano raditi na prevenciji nasilja, ranome prepoznavanju problema, razvijanju sustava koji će omogućiti veću sigurnost te pružanju podrške učenicima", istaknuo je Zrinko Turalija, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske.

Posebno je bitno istaknuti hrabrost spremačice koja je, prema dostupnim informacijama, pokušala zaštititi učenika, a pritom je i sama ozlijeđena. Njezin čin pokazuje ono na što Sindikat često skreće pažnju: zaposlenici škole nisu tu samo zbog nastave. Spremačice, domari, tajnici, računovođe, stručni suradnici i nastavnici svakodnevno preuzimaju odgovornost za dobrobit, ali i sigurnost učenika, često daleko izvan okvira svojih formalnih dužnosti.

Škola mora biti sigurno mjesto za učenje, rad i odrastanje. Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske nastavit će se zalagati za mjere koje pridonose sigurnosti učenika i svih zaposlenika škola.