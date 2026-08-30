Sindikat nakon napada na komunalnog redara u Splitu: „Oni nisu vreća za udaranje“

Sindikat državnih službenika i namještenika najoštrije je osudio fizički napad na komunalnog redara Grada Splita te izrazio punu podršku napadnutom djelatniku.

Kako za Dalmaciju Danas ističe sindikalni povjerenik podružnice Grada Splita Ivan Leko, fizički napad nije jedini problem s kojim se komunalni redari susreću tijekom obavljanja svog posla. Prema njegovim riječima, na terenu su često izloženi vrijeđanju, prijetnjama i omalovažavanju, ali i napadima putem društvenih mreža.

„Nažalost, ovaj slučaj nije izoliran. Komunalni redari svakodnevno rade na terenu i često su izloženi verbalnim napadima, vrijeđanju, prijetnjama i omalovažavanju, uključujući i napade putem društvenih mreža. Takvo ponašanje se prečesto tolerira i relativizira“, upozorava Leko.

„Granica prema fizičkom nasilju postaje opasno tanka“

Iz Sindikata smatraju kako toleriranje verbalnih napada može dovesti do ozbiljnijih incidenata.

„Kada se verbalno nasilje normalizira, granica prema fizičkom nasilju postaje opasno tanka. Komunalni redari nisu vreća za udaranje zbog nezadovoljstva pojedinaca gradskim odlukama ili propisima. Oni provode pravila koja su donijela nadležna tijela i svoj posao obavljaju u interesu svih građana“, poručuje Leko.

Naglašava kako komunalni redari ne mogu snositi odgovornost za odluke Grada koje su dužni provoditi niti zbog njih smiju postajati meta osobnih obračuna.

Iz Sindikata posebno upozoravaju na zahtjevne uvjete u kojima redari obavljaju svoj posao, svakodnevno i neposredno komunicirajući s građanima.

„Pritom su nerijetko podcijenjeni upravo zato što su djelatnici sa srednjom stručnom spremom. Njihova stručnost, dostojanstvo i pravo na sigurno radno mjesto nisu ništa manje vrijedni“, navodi Leko.

Od Grada traže konkretnu zaštitu

Sindikat od nadležnih institucija očekuje odlučno postupanje i primjerenu zaštitu napadnutog radnika, dok od Grada Splita traži konkretnu institucionalnu, pravnu i sigurnosnu zaštitu zaposlenika koji svoj posao obavljaju na terenu.

„Komunalni redari moraju znati da iza njih stoji njihov poslodavac i da neće biti ostavljeni sami kada postanu meta nasilja“, ističe sindikalni povjerenik.

Iz Sindikata upozoravaju kako problem ne završava na ovom slučaju te smatraju da zaštita mora obuhvatiti sve zaposlenike koji su zbog prirode posla izloženi potencijalnim incidentima.

„Danas je napadnut jedan komunalni redar. Sutra to može biti bilo koji radnik koji svoj posao obavlja na terenu. Zato je krajnje vrijeme da se nasilju prema radnicima kaže – dosta. Sindikat neće šutjeti na bilo koji oblik nasilja prema zaposlenicima Grada Splita“, zaključio je za Dalmaciju Danas Ivan Leko.