Šincek prvi put o aferi otpada: 'Moja obitelj pretrpjela je veliku poslovnu štetu'

Josip Šincek, jedan od deset osumnjičenih u istrazi velikog slučaja nezakonitog odlaganja otpada, prvi je put opširnije iznio svoju stranu priče. Dok postupak koji vodi USKOK još traje, Šincek tvrdi da se u javnosti njegova odgovornost već prikazuje kao činjenica, piše Lika online.

Uz obranu od takvog načina izvještavanja, zatražio je da se stručne analize ne ograniče samo na lokaciju bivšeg PPK Velebita u Gospiću, nego da se ispitaju i druga odlagališta u Lici. Smatra, naime, da bi za utvrđivanje uzroka mogućeg onečišćenja trebalo uzeti u obzir i druge potencijalne izvore koji na tom području postoje godinama.

Šincek pritom tvrdi da se pojedini dijelovi istražne dokumentacije, rezultati vještačenja i određene sumnje u javnosti predstavljaju kao zaključci. Kaže da se istodobno zanemaruju dokumenti koje posjeduje njegova obitelj, pojedini nalazi ispitivanja te drugi podaci koje smatra važnima za cijeli slučaj.

Na lokaciji ostalo 37.000 tona otpada

Slučaj se odnosi na prostor bivšeg PPK Velebita u Bilajskoj ulici u Gospiću. Nakon uhićenja osumnjičenih ondje je ostalo oko 37.000 tona otpada. Oko 33.000 tona bilo je zakopano u tlo i prekriveno zemljom i šljunkom.

Dosadašnja vještačenja otpada i okoliša pokazala su povišene koncentracije pojedinih metala te ekotoksična svojstva dijela otpada. U uzorcima podzemnih voda koji su uzeti nizvodno od lokacije pronađeni su i PFAS spojevi.

Upravo zbog tih nalaza Šincek traži šire ispitivanje. Smatra da bi analize trebale obuhvatiti i komunalna i druga odlagališta na području Like kako bi se utvrdilo postoje li drugi izvori onečišćenja.

USKOK je istragu otvorio u veljači 2025. godine, a obuhvaćeno je deset osoba i četiri trgovačka društva. Sumnja se da je između početka 2022. i kraja rujna 2024. organiziran uvoz i nabava velikih količina različitog otpada, među ostalim plastičnog, medicinskog i miješanog otpada.

Prema sumnjama istražitelja, otpad se potom nezakonito odlagao i zakopavao na lokacijama u Gospiću, Varaždinu i Benkovcu.

Govori o patentu vrijednom 1,2 milijarde eura

U svom obraćanju Šincek se nije zadržao samo na samom kaznenom postupku. Značajan dio posvetio je poslovanju i tehnologijama koje je razvijala njegova obitelj.

Kao jedan od ključnih projekata izdvojio je RE-agregat, tehnologiju za koju tvrdi da omogućuje pretvaranje teško reciklabilne otpadne plastike u materijal koji se može koristiti u građevinarstvu.

Šincek navodi da je vrijednost jednog od patenata njegove obitelji procijenjena na oko 1,2 milijarde eura. Tvrdi da je zbog kaznenog postupka obitelj pretrpjela veliku poslovnu i reputacijsku štetu.

Spomenuo je i projekt Power Multiplier. Prema njegovim tvrdnjama, poslovne projekcije za europsko tržište tom projektu predviđaju oko 66 milijuna eura prihoda godišnje.

Traži provjeru mogućih poslovnih interesa

Šincek zbog svega toga želi da se ispita i postoji li poslovni interes iza eventualnih pokušaja kompromitiranja njegove obitelji, zaustavljanja njihovih projekata ili smanjivanja vrijednosti njihovih tehnologija.

Pritom nije izravno prozvao nijednu osobu ili instituciju.

Najavio je i mogućnost pokretanja pravnih postupaka ako se, kako tvrdi, nastavi s objavljivanjem informacija koje smatra netočnima i obmanjujućima. Kaže da bi time štitio čast i ugled svoje obitelji, poslovne interese, ali i patente.

Njegovo obraćanje dolazi u trenutku kada je slučaj nezakonitog odlaganja otpada i dalje predmet kaznenog postupka, pa konačna odgovornost osumnjičenih još nije utvrđena, prenosi Net.hr.