Sin saborskog zastupnika optužen za brutalno nasilje nad bivšom djevojkom

Jona Javor Jurčević (22), sin saborskog zastupnika Josipa Jurčevića, optužen je za nasilje nad bivšom djevojkom. Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu podignulo je krajem rujna optužnicu kojom ga tereti za dva kaznena djela nasilja u obitelji, piše Jutarnji list.

Jurčević je, između ostalog, optužen da je jednu od svojih bivših djevojaka, nakon što je prekinula vezu s njim, više puta udarao nasred ceste. Djevojka je zadobila ozljede lijeve nosnice i sluznice gornje usne.

Jurčević negira optužbe

Jurčević je tijekom ispitivanja porekao da je djevojci prijetio i udarao je. Tvrdio je da ju je tijekom svađe samo odgurnuo u prsa. Iskaz su dala i dvojica njegovih prijatelja koji su bili s njim. Obojica su osporila verziju događaja koju su iznijele djevojka i njezina prijateljica, koja je također bila prisutna.

Jedan od mladića tvrdio je da je djevojka primila Jurčevića za leđa, nakon čega se on okrenuo pa mu je "slučajno ruka završila u predjelu njezina lica". Drugi je tvrdio da među njima nije bilo nikakvog fizičkog kontakta.

Tužiteljstvo nije povjerovalo njihovim iskazima te je na temelju ostalih dokaza zaključilo da su usmjereni na izbjegavanje Jurčevićeve kaznene odgovornosti.

Djevojka tvrdi da ju je udarao 15 minuta

Djevojka je ispričala da je prekinula vezu s Jurčevićem, nakon čega joj je on uporno slao poruke i uznemiravao je. Prema njezinu iskazu, te je večeri presreo nju i njezinu prijateljicu nasred ceste. Prijateljicu je pljunuo, a nju je otvorenim dlanovima naizmjenično udario po licu oko 15 puta. Navela je da je incident trajao približno 15 minuta.

Djevojke su odmah nakon događaja pozvale policiju. Žrtva je pregledana u policijskim prostorijama, gdje su joj utvrđene ozljede uzrokovane tupim udarcima. Tužiteljstvo za Jurčevića traži jedinstvenu kaznu zatvora od godinu i 11 mjeseci. Prema prijedlogu, devet mjeseci proveo bi u zatvoru, dok bi preostalih godinu i dva mjeseca bilo uvjetno, uz rok kušnje od tri godine.

Predložena je i sigurnosna mjera zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja bivše djevojke u trajanju od tri godine.

Ranije osuđivan zbog nasilja i droge

U optužnici se navodi da je Jurčević već ranije osuđivan. Općinski kazneni sud u Zagrebu u lipnju 2024. osudio ga je zbog kaznenog djela povezanog s drogom na 11 mjeseci zatvora, a kazna mu je zamijenjena radom za opće dobro.

Budući da rad nije izvršavao, završio je u zatvoru, gdje je bio od 15. veljače do 18. listopada 2025. godine. U Italiji je u siječnju 2025. osuđen zbog nezakonitog posjedovanja i nabavljanja droge za osobnu uporabu na uvjetnu kaznu zatvora od godinu i deset mjeseci.

U studenome 2023. bio je nepravomoćno osuđen zbog sudjelovanja u napadu na sudionika zagrebačkog Pridea. Skupina muškaraca tada je sudioniku oduzela zastavu duginih boja, a Jurčević ju je, prema presudi, zapalio sprejem.

Krajem 2024. pravomoćno je osuđen i zbog nasilja nad godinu dana starijom sestrom, koju je ošamario u obiteljskoj kući. Zbog toga mu je izrečena zabrana približavanja.

Osumnjičen i za pokušaj iznude 5000 eura

Posljednji slučaj zbog kojeg se našao pod istragom dogodio se u veljači 2026. godine, prenosi Jutarnji. Prema sumnjama policije, Jurčević je s još dvojicom muškaraca sudjelovao u pokušaju iznude 5000 eura od 21-godišnjaka. Sumnja se da je zajedno s 28-godišnjakom upao u kuću mladića i napao njegove roditelje. Zbog tog je slučaja u srpnju završio u istražnom zatvoru.