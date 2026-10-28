Sin poznatog hrvatskog košarkaša dobio poziv u reprezentaciju, ali ne hrvatsku

Mladi branič zagrebačkog Lučkog slovi za velikog talenta, a posebno je zanimljivo što je, za razliku od slavnog oca, svoju sportsku budućnost odlučio graditi na nogometnim terenima.

Josip Sesar svojedobno je bio jedan od najvećih košarkaških talenata na ovim prostorima. Igrao je za Zagreb, Cibonu i brojne druge klubove, nosio dres hrvatske reprezentacije, a kasnije je izgradio i trenersku karijeru te vodio hrvatsku košarkašku reprezentaciju.

Njegov sin David odlučio je krenuti drugim sportskim putem. Umjesto košarkaške lopte odabrao je nogomet, a prve ozbiljne korake u seniorskoj konkurenciji radi u dresu Lučkog.

Kako piše Večernji list, David je dobio poziv u reprezentaciju Bosne i Hercegovine, čiji su čelnici prepoznali njegov potencijal.

Visok je 197 centimetara, igra lijevom nogom i podsjeća na Ćorluku

David Sesar igra na poziciji braniča, visok je čak 197 centimetara, a posebno se ističe činjenica da je ljevak. Iako ima tek 18 godina, već je upisao pet nastupa za seniorsku momčad Lučkog, svaki u trajanju od 90 minuta.

Predsjednik kluba Goran Drmić za Večernji list istaknuo je da je posebno impresioniran njegovom mirnoćom i zrelošću.

'Nevjerojatna je njegova mirnoća, kao da već čitavo desetljeće igra na seniorskoj razini. Dečko ima iznimne tehničke i fizičke kapacitete, visok je 197 centimetara i igra lijevom nogom, no najveća mu je snaga karakter', rekao je Drmić.

Dodao je da mladi branič odlično koordinira pokrete, jednostavno igra i zna s loptom krenuti prema naprijed.

'Po stilu igre malo podsjeća na Vedrana Ćorluku. Naravno, tek je na početku i mora puno raditi, ali ako ispuni te preduvjete, može se nadati uspjehu', poručio je predsjednik Lučkog.

Otac bio NBA talent, sin gradi nogometnu karijeru

Priča o Davidu Sesaru posebno je zanimljiva zbog sportske karijere njegova oca.

Josip Sesar bio je jedan od najtalentiranijih hrvatskih košarkaša svoje generacije, a 2000. godine izabran je na NBA draftu kao 47. izbor. Odabrali su ga Seattle SuperSonicsi, no NBA karijeru nikada nije ostvario.

Iako je najveće uspjehe ostvario u košarci, Sesar je poznat i kao veliki ljubitelj nogometa, koji redovito prati i rekreativno igra.

Njegov sin sada ima priliku izgraditi vlastito sportsko ime, ali u potpuno drukčijem sportu. Poziv iz Bosne i Hercegovine potvrda je da je njegov talent prepoznat i izvan kluba.