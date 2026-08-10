Sin poznatog hrvatskog glumca razveo se nakon godinu dana braka

Poznati mađioničar Luka Vidović razveo se od supruge Petre Zrilić. Do razlaza dolazi nakon godinu dana braka, a vijest je potvrdio i sam Vidović, sin proslavljenih glumaca Ivice Vidovića i Mirjane Majurec, za Story.

"Da, istina je da smo se razveli. Nemam što puno za nadodati", kratko je izjavio Vidović.

Vjenčanje u Zagrebu

Luka i Petra vjenčali su se 21. lipnja 2025. godine u Staroj gradskoj vijećnici u Zagrebu. U brak su ušli nakon četiri i pol godine veze, a nakon ceremonije organizirali su slavlje za najuži krug obitelji i prijatelja u Konjičkom klubu Trajbar.

Veza na daljinu i sjećanje na roditelje

Prilikom vjenčanja Vidović je izrazio žaljenje što uz njega nisu mogli biti njegovi roditelji. Njegov otac Ivica Vidović preminuo je 2011., a majka Mirjana Majurec 2022. godine. Tada je rekao kako vjeruje da bi oboje bili ponosni na njega.

Njegova sada već bivša supruga Petra, rodom iz Našica, radi kao voditeljica igara na sreću u kasinima diljem svijeta. Zbog prirode njezina posla i čestih putovanja, njihova je veza od početka funkcionirala na daljinu.