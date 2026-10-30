Sin Maje Šuput pokazao koliko je novca uštedio pa nasmijao mamu: "Imam za kino i kavu, ali za jednu stvar nemam!"

Pjevačica Maja Šuput često sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama dijeli simpatične trenutke iz obiteljske svakodnevice, a glavnu ulogu u njezinim objavama nerijetko ima sin Bloom.

Ovoga puta petogodišnjak je odlučio pokazati mami koliko je novca uspio uštedjeti, ali i otkriti što sve planira kupiti svojom ušteđevinom.

„Sin mi pokazuje ušteđevinu”, napisala je Maja uz snimku koju je objavila na Instagramu.

„Imam dovoljno za kino, kavu i igračkicu”

Bloom je pred mamu donio kutijice u kojima čuva novac te joj s velikim ponosom počeo objašnjavati za što ima dovoljno ušteđevine.

„Idem ti pokazati koliko imam novaca. Imam dovoljno da možemo ići u kino, za kavu, zeku, za igračkicu”, nabrajao je dječak.

Njegova je mama ostala iznenađena ambicioznim planovima.

„Za sve to imaš novaca?”, upitala ga je.

No Bloom je brzo pokazao da je svjestan kako se baš sve ne može kupiti njegovom ušteđevinom.

„Da, ali nema para za kuću. Nemam niti za televizor”, iskreno je odgovorio.

Maja ga je potom ponovno upitala za što onda ima dovoljno novca, a Bloom joj je ponosno pokazao sve što je prikupio.

„Pa imam puno para, gledaj, sve sam skupio”, zaključio je petogodišnjak.

Mali Bloom već se okušao i u kuhinji

Ovo nije prvi put da je Bloom svojim spontanim izjavama i ponašanjem privukao pozornost na Majinu Instagram profilu.

Pjevačica je nedavno podijelila i snimku na kojoj njezin sin samostalno priprema doručak.

„Kad on sebi radi doručak. Chef Bloom”, napisala je tada uz video u kojem Bloom priprema sendvič sa šunkom, sirom i maslinovim uljem.

Kada ga je Maja upitala kako se zove jelo koje je pripremio, dječak je imao jednostavan odgovor.

„To nema ime”, poručio je.

Bilo da priprema doručak ili planira kako potrošiti svoju ušteđevinu, Bloom svojim dječjim razmišljanjima i iskrenim odgovorima redovito unosi dozu humora u objave svoje poznate mame.