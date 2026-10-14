Sin Halle Berry želi svjedočiti protiv majke, kćer stala u njezinu obranu

Spor oko skrbništva nad 13-godišnjim Maceom dobio je novi nastavak. Dječak navodno želi osobno iznijeti svoje viđenje događaja pred sucem, dok je njegova starija polusestra Nahla stala u obranu slavne majke i poručila da nikada nije svjedočila njezinu fizičkom zlostavljanju brata.

Obiteljski spor između glumice Halle Berry i njezina bivšeg supruga Oliviera Martineza nastavlja se pred sudom, a najnoviji dokumenti otkrivaju nove detalje o sukobu koji je posljednjih tjedana dospio u javnost. U središtu postupka nalazi se njihov 13-godišnji sin Maceo, koji, prema navodima svojeg oca, želi osobno razgovarati sa sucem o događajima koji su doveli do novih nesuglasica oko skrbništva.

Kako prenosi američki TMZ, Martinez tvrdi da je dječak 26. rujna fotografirao majku nakon navodnog fizičkog sukoba jer se bojao da mu odrasli neće povjerovati. Prema očevim riječima, Maceo je i ranije govorio o majčinu ponašanju, no smatrao je da njegove tvrdnje nisu shvaćene dovoljno ozbiljno.

Ipak, zasad nije poznato što se točno nalazi na fotografiji niti može li ona potvrditi navode koje iznosi Martinez. Optužbe protiv glumice ostaju predmet sudskog postupka, a konačna odluka o spornim događajima još nije donesena.

Maceo želi iznijeti svoju stranu priče

U najnovijem podnesku Martinez navodi da njihov sin želi pred sucem govoriti o događaju koji je ponovno zaoštrio odnose između roditelja, ali i iznijeti svoje želje kada je riječ o tome s kojim bi roditeljem želio živjeti.

Njegov otac smatra da dječaku treba omogućiti da se njegovo mišljenje čuje prije donošenja novih odluka o skrbništvu. Istodobno izražava bojazan da bi Berry mogla pokušati spriječiti sina da se osobno obrati sudu.

Sukob je ponovno eskalirao početkom listopada, kada je Martinez zatražio sudsku zaštitu, tvrdeći da je glumica tijekom svađe povezane s korištenjem uređaja za virtualnu stvarnost fizički napala njihova sina.

Berry je takve optužbe odbacila. Prema njezinoj verziji događaja, radilo se o međusobnom naguravanju i gruboj igri, a ne o fizičkom zlostavljanju. Njezina odvjetnica ranije je Martinezove tvrdnje opisala kao neutemeljene i obmanjujuće.

Starija kći Nahla brani majku

U slučaj se uključila i Nahlа Aubry, 18-godišnja kći Halle Berry iz njezine prijašnje veze s manekenom Gabrielom Aubryjem. Prema sudskim dokumentima o kojima su izvijestili Page Six i People, Nahla je dostavila izjavu u kojoj govori o svojem odnosu s majkom i mlađim polubratom.

U iskazu je navela da nikada nije vidjela da Berry fizički zlostavlja Macea. Majku je opisala kao brižnu i angažiranu roditeljicu koja svojoj djeci postavlja granice, ali istodobno vodi računa o njihovu obrazovanju, zdravlju i svakodnevnim potrebama.

Nahlina izjava tako donosi drukčiju perspektivu od one koju iznosi Martinez. Međutim, činjenica da ona nije svjedočila zlostavljanju sama po sebi ne utvrđuje što se dogodilo tijekom incidenta koji je predmet spora.

Martinez je u podnesku od 12. listopada zatražio da se izjava njegove pokćeri ne uzme u obzir. Smatra da njezino svjedočenje nije izravno povezano s pitanjima o kojima sud odlučuje te da je njezin pogled na situaciju pristran zbog bliskosti s majkom.

Spor se proširio i na pitanje zdravstvene skrbi

Osim nesuglasica oko navodnog fizičkog sukoba, bivši supružnici ne slažu se ni oko zdravstvene skrbi za sina.

Martinez je osporio hitni podnesak koji je Berry predala 5. listopada, tvrdeći da glumica pogrešno prikazuje njegov pristup dječakovu liječenju. Prema njegovim navodima, Maceov pedijatar i psihijatar još su 21. rujna procijenili da dječaku u tom trenutku nisu potrebni lijekovi.

Martinez tvrdi i da je Berry bila upoznata s tom procjenom te da ju je potvrdila u pisanom obliku. Glumica je, s druge strane, ranije optužila bivšeg supruga da otežava osiguravanje preporučene stručne pomoći i odgovarajuće zdravstvene skrbi za njihova sina.

Riječ je o različitim prikazima situacije koje sud tek treba razmotriti. Zasad nema konačnog zaključka koji bi potvrdio tvrdnje bilo kojeg od roditelja.

Sud odredio privremena ograničenja susreta

Početkom listopada sud u Los Angelesu odobrio je privremenu zabranu približavanja koju je zatražio Martinez, a istodobno su ograničeni i susreti glumice sa sinom.

Prema informacijama koje je objavio TMZ, Berry se s Maceom može viđati u sudski određenim terminima, dva dana tijekom tjedna i svaki drugi vikend, do sljedećeg ročišta.

Sud je, međutim, odbio zahtjev za nadzorom glumičine trijeznosti, uz obrazloženje da nema dovoljno informacija koje bi opravdale takvu mjeru.

Važno je pritom naglasiti da privremena zaštitna mjera nije isto što i konačna sudska odluka o navodima za zlostavljanje. Ona sama po sebi ne znači da je sud utvrdio kako je Berry fizički zlostavljala sina.

U međuvremenu je glumica završila program Our Children First, namijenjen roditeljima uključenima u postupke obiteljske medijacije povezane sa skrbništvom i susretima s djecom.

Prema dokumentima koje je objavio TMZ, Berry je 6. listopada potpisala potvrdu o završetku programa. Njegova je svrha pomoći roditeljima da razumiju kako sukobi među njima utječu na djecu i da se pripreme za postupak medijacije. Završetak programa ne predstavlja priznanje optužbi koje joj se stavljaju na teret.

Dugogodišnje nesuglasice oko skrbništva

Halle Berry i francuski glumac Olivier Martinez vjenčali su se 2013. godine, kada su dobili i sina Macea. Razdvojili su se 2015., a razvod je pravno zaključen nekoliko godina poslije.

Nakon prekida veze nastavili su se sporiti oko roditeljskih obveza, zdravstvene skrbi za sina i načina na koji trebaju donositi važne odluke povezane s njegovim odrastanjem.

U novijim podnescima Berry traži povratak na raniji model zajedničkog skrbništva, dok Martinez nastoji ishoditi drukčiji raspored i uvjete susreta.

Sljedeće ročište zakazano je za petak, 16. listopada. Sud bi tada trebao ponovno razmotriti privremene mjere i zahtjeve bivših supružnika.

Do tada ostaje neizvjesno hoće li Maceo dobiti priliku osobno se obratiti sucu te kakvu će težinu sud pridati iskazima roditelja i izjavi njegove starije polusestre. Konačan odgovor na pitanje što se dogodilo tijekom spornog incidenta tek se očekuje.