Sin Benjamina Netanyahua promijenio ime i prezime

Yair Netanyahu, najstariji sin izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, službeno je promijenio ime u Yonatan Hun, objavio je izraelski Haaretz pozivajući se na porezne dokumente.

Prema pisanju lista, poreznu prijavu za 2026. godinu podnio je pod novim imenom, ali s istim identifikacijskim brojem i istom adresom kao u prijavi za 2024. godinu, koja je bila podnesena pod njegovim rođenim imenom.

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Ime preuzeo po stricu, prezime po djedu

Novo ime nosi snažnu obiteljsku simboliku. Yonatan je bilo ime njegova strica, Yonija Netanyahua, brata premijera Benjamina Netanyahua, koji je poginuo 1976. tijekom operacije Entebbe u Ugandi, kada su izraelski specijalci oslobodili taoce iz otetog zrakoplova.

Novo prezime Hun potječe od njegova djeda po majci Shmuela Ben-Artzija, koji se prije hebraizacije prezivao Samuel Hun.

Haaretz navodi da je Yair prezime Hun već godinama koristio na pojedinim profilima na društvenim mrežama, no nije poznato zašto ga je upravo sada odlučio i službeno usvojiti. Na društvenim mrežama i dalje koristi ime Yair Netanyahu.

Posljednjih godina živi na Floridi

Tridesetčetverogodišnji Yair Netanyahu poznat je kao desničarski politički aktivist i voditelj podcasta, a posljednjih nekoliko godina živi na Floridi. Često privlači pozornost provokativnim objavama na društvenim mrežama te vezama s političarima i javnim osobama krajnje desnice u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama.

Promjena imena nije neuobičajena u obitelji Netanyahu. Njegov mlađi brat Avner ranije je službeno postao Avi Segal, koristeći zakonski odobren pseudonim preuzet od djevojačkog prezimena svoje bake po ocu. Prošle je godine objasnio da se na taj potez odlučio iz sigurnosnih razloga tijekom studija u Londonu.

Slično je učinio i njihov otac Benjamin Netanyahu, koji je tijekom studija na američkom MIT-u 1970-ih koristio ime Benjamin "Ben" Nitai, objašnjavajući da je Amerikancima tako bilo lakše izgovoriti njegovo prezime.