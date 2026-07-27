Sin Anđe Marić sve priznao pred sudom: Osuđen je

Iako je inicijalno negirao krivnju G. D. (22), inače sin naše poznate pjevačice i motivatorice Anđe Marić, svoj grijeh iz prosinca 2025. na zagrebačkom Rudešu, koji je zgrozio javnost, odlučio je priznati u sudnici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu..

Kako doznaje Jutarnji list, zbog četiri kaznena djela – oštećenja tuđe stvari, razbojništva te dva nasilnička ponašanja, od kojih je jedno u stjecaju – G. D. je nepravomoćno osuđen na djelomično uvjetnu kaznu od dvije godine i osam mjeseci. Od toga je osam mjeseci bezuvjetni dio, dok su dvije godine uvjet s petogodišnjim rokom kušnje tijekom kojih ne smije počiniti novo kazneno djelo ako ne želi u zatvor na dvije godine.

S obzirom na to da je iza remetinečkih rešetaka bio od 7. prosinca prošle godine pa sve do 2. srpnja ove godine, po pravomoćnosti presude za odslužiti ima još nepunih mjesec dana. Osim toga, sud mu je izrekao i sigurnosnu mjeru obveznog liječenja od ovisnosti o alkoholu, uz nadzor probacijskog ureda, koja može trajati najdulje tri godine. No to nije sve, jer mora podmiriti i dosuđeni imovinskopravni zahtjev varaždinskoj tvrtki koju je oštetio svojim divljanjem za 600 eura, ali je zato oslobođen plaćanja sudskih troškova kao i branitelja po službenoj dužnosti.

"Imam bolesnu majku i želim joj pomagati"

– Kriv sam, žao mi je i kajem se. Imam bolesnu majku i želim joj pomagati. Isto tako bih želio nastaviti voditi normalan život i zaposliti se – branio se G. D. koji je, za sud, u konačnici prilikom činjenja kaznenih djela postupao s izravnom namjerom prvog stupnja, javlja Jutarnji list.

Kao olakotne okolnosti prilikom određivanja visine sankcije, sud mu je uzeo u obzir iskreno priznanje djela koja je počinio, da je, kako je utvrđeno psihijatrijskim vještačenjem, smanjeno ubrojiv. Također mu je vrednovano i iskazano žaljenje, skrušeno i ponizno držanje pred sudom, kao i samokritičnost te svjesnost svojih postupaka.

Inače, nakon incidenta, kada je uhićen i ispitan u tužiteljstvu, G. D. je, doznaje Jutarnji, izrazio ogorčenost vozačima koji su prebrzo vozili, kao i to da je on u tom trenutku bio pod utjecajem alkohola i preagresivan.

"Svakodnevno popijem 2 do 3 dcl votke"

– Voze brže od 25 km/h, a ne smiju. Ne smetaju mi Indijci, već prebrza vožnja, pa se bojim za psa i majku. Novac, mobitel i bicikle nisam ukrao, već sam ih samo premjestio na drugu lokaciju. Kod grilla ‘Batak’ tog dana vozač je išao prebrzo, pa sam ga gurnuo dolje. Ne sjećam se što je dalje bilo, osim da sam uzeo bicikl i otišao. U Mihanovićevoj je, pak, došlo do sukoba i naguravanja. Ni tamo nisam uzeo novac, već sam sjeo na bicikl i ostavio ga iza zgrade. Imam problem s alkoholom, svakodnevno popijem 2 do 3 dcl votke – branio se, među ostalim, ranije u tužiteljstvu G. D.

apadnuta dvojica muškaraca, strani državljani, zaposlenici su tvrtki koje vrše dostave na platformi Glovo.

– Oko 16:20 sati s električnim biciklom svojeg poslodavca došao sam pokupiti hranu u restoran na Rudešu. Dok sam bio ispred lokala, prišao mi je muškarac te me s obje ruke primio za glavu i njome lupio o zid. Zatim mi je uzeo bicikl i odvezao se u smjeru Sky Officea. Išao sam za njim i sustigao ga, ali više nisam uočio bicikl jer ga je odbacio u potok. Došao sam do njega, a on me uhvatio rukama za ramena i bacio na parkirani auto, gdje me zatvorenim šakama više puta udario po glavi i po tijelu. Zatim mi je iz jakne uzeo 200 eura, a kad sam se uspio istrgnuti, potražio sam pomoć od indijskih sunarodnjaka preko mobitela. Poznanik na biciklu mi je priskočio u pomoć te smo krenuli prema muškarcu koji je teturao. Osumnjičeni je udario i njega u glavu pa je pao – posvjedočio je strani radnik S. S., otkrivši da je osumnjičeni potom uzeo i drugi bicikl kojim se odvezao do Zagrebačke ceste, gdje su ga kasnije pronašli.

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