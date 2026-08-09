Sin Alke Vuice postao otac: Sina nazvali Lav Naron, oba imena kriju vezu s Dalmacijom

Sin Alke Vuice, glazbeni producent Arian Vuica, i njegova supruga, akademska slikarica Dora Šitum Vuica, krajem srpnja postali su roditelji. Dječaku su dali ime Lav Naron, a iza odabira oba imena krije se posebna simbolika povezana s obitelji i Dalmacijom.

Dora je za Story otkrila da supružnici nisu željeli donijeti konačnu odluku prije rođenja djeteta. Željeli su prvo upoznati sina, a potom odlučiti koje mu ime najbolje pristaje.

Na kraju su odabrali dva imena koja su im bila dovoljno posebna, ali istodobno povezana s obiteljskim korijenima.

Naron po antičkom gradu iz kraja Arianova djeda

Ime Naron inspirirano je antičkom Naronom, koja se nalazila na području današnjeg Vida kod Metkovića. Upravo iz tog kraja potječe Arianov djed.

"Bilo nam je važno da je ime drugačije i posebno, a opet da ima tradicionalnu vezu s našom obitelji", objasnila je Dora.

Odabirom imena Naron roditelji su tako povezali sina s njegovim precima i krajem iz kojeg dio obitelji potječe.

Posebna priča stoji i iza imena Lav

Ni prvo ime nisu odabrali slučajno. Inspiraciju za Lava pronašli su u krilatom lavu svetog Marka, simbolu koji se može vidjeti na brojnim povijesnim građevinama duž dalmatinske obale.

Riječ je o simbolu svetog Marka Evanđelista i nekadašnje Mletačke Republike, čiji je utjecaj stoljećima bio prisutan na istočnoj obali Jadrana.

"Naš Lav pravi je lav iz Narone", našalila se novopečena majka.

Ime Lav Naron tako objedinjuje dvije poveznice s hrvatskim jugom – obiteljske korijene povezane s područjem antičke Narone i simbol lava prisutan u dalmatinskoj povijesnoj baštini.