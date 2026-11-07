Šimunić objavio fotografiju Šute i Nikolića pa poručio: 'Kome još nije jasno kako stvari funkcioniraju?'

Polemike oko putovanja splitskog gradonačelnika Tomislava Šute i njegova suradnika Antonija Nikolića u Pariz dobile su novi nastavak. U raspravu se uključio i gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić, koji je uz oštru objavu o poslovanju Hrvatskog ragbijaškog saveza priložio snimku zaslona Telegramova teksta s fotografijama Šute i Nikolića.

Šimunić tvrdi da je Savez tijekom 2025. godine za poslove četiriju tvrtki, ukupne vrijednosti gotovo pola milijuna eura, provodio jednostavne postupke nabave, iako je, prema njegovu tumačenju, trebalo provesti postupke javne nabave. Njegova objava dolazi u trenutku kada se u javnosti propituje i putovanje splitskog gradonačelnika u Pariz, kao i gradska potpora od 100.000 eura za Europsko prvenstvo u ragbiju.

Šimunićev status prenosimo u cijelosti:

"Kome još nije jasno kako stvari funkcioniraju?"

"Svi smo mi jednaki, ali očito postoje oni koji su jednakiji.

Danas se može u medijima pročitati da je Pavlek ukrao milijune, ali po meni je to ipak dio šire mreže ljudi koja tako "posluje" već godinama.

I bolje vam je, dragi građani, da vi kao mali ne dirate velike.

Eto, ja sam jedan od malih ali opet odbijam biti tiho.

Ragbijaški savez iako spada pod zakon o javnoj nabavi, u 2025. godini provodi postupke direktno i to za 4 firme (vrijednost sveukupna gotovo pola milijuna eura) za koje je trebalo odraditi postupak javne nabave, a ne jednostavne.

Shvaćate sad zašto je baš ovaj screenshot priložen uz ovaj status?

Kad me pitate za moje postupke, mogu samo reći da je istraga u tijeku. Ali mogu nadodati i to da ne bježim od istine, da određeni pravni entitet 2024. nije bil obveznik nabave za posel koji je odrađen i da štete nije bilo.

Je, vele mi pojedinci da je pravda jedno, a pravo sasvim drugo.

Mateša je polako prešel, prešel je i Krajač, a meni je cilj da svi koji tak delaju odstupe s pozicija, makar se svi do jednoga urotili protiv mene.", poručio je.