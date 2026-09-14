Šimundić feminizam nazvao "luđačkom ideologijom", stigao žestok odgovor: "Ne zaslužuje biti na čelu Skupštine"

Izjava predsjednika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije Mate Šimundića izazvala je burnu reakciju splitskog Možemo!, koji nakon njegova istupa poručuje kako više ne zaslužuje biti na čelu predstavničkog tijela Županije. Šimundić je na današnjoj sjednici Županijske skupštine, tijekom rasprave o dodjeli županijske nagrade Mariji Šošić, govoreći o Domovinskom ratu izjavio: "Našim braniteljima u Domovinskom ratu nije pomogao feminizam koji je luđačka ideologija, nego molitva i krunica oko vrata."

Iz Možemo! Split nakon toga su reagirali priopćenjem u kojem oštro kritiziraju njegovu izjavu te tvrde kako nije riječ tek o nespretnoj usporedbi.

"Ravnopravnost spolova nije ideologija"

Iz Možemo! smatraju kako se takvim riječima feminizam i ravnopravnost žena stavljaju nasuprot vjeri, Domovinskom ratu i hrvatskim braniteljima, što smatraju neprihvatljivim. "Ravnopravnost spolova nije 'ideologija' – ona je jedna od najviših vrednota hrvatskog ustavnog poretka", poručili su. Navode kako feminizam predstavlja borbu da ravnopravnost žena i muškaraca ne ostane samo formalno zapisana, već da bude ostvarena i u svakodnevnom životu. Podsjetili su pritom na prava koja su žene tijekom povijesti izborile, među kojima su pravo glasa, obrazovanje, ekonomsku samostalnost i političko sudjelovanje.

"Hrvatski branitelji borili su se za slobodnu i demokratsku Hrvatsku, za zajednicu slobodnih i ravnopravnih ljudi. A ravnopravnost spolova jedna je od najviših vrednota upravo tog hrvatskog ustavnog poretka. Suprotstavljati tome feminizam nema ni logičkog ni ustavnog smisla", navode iz Možemo!.

Spomenuli femicid i nasilje nad ženama

U priopćenju upozoravaju i kako, prema njihovu stavu, stvarna ravnopravnost spolova još nije postignuta.

Navode da žene i dalje nose velik dio neplaćenog kućanskog i skrbničkog rada te upozoravaju na problem partnerskog i seksualnog nasilja i femicida. Posebno problematičnim smatraju trenutak u kojem je Šimundićeva izjava izrečena, ističući kako je Hrvatsku ponovno potresao slučaj femicida. "U trenutku kada bismo trebali razgovarati o tome kako sustav učiniti sposobnijim zaštititi žene, omalovažavanje feminizma iz institucija vlasti teško se može smatrati bezazlenom retorikom", poručuju.

Iz Možemo! u priopćenju su otišli i korak dalje te kritizirali širu politiku Splitsko-dalmatinske županije prema pravima žena. Tvrde kako Županija odbija otvoriti krizni centar za žene žrtve nasilja, a istodobno, kako navode, priznanjima daje institucionalni legitimitet djelovanju usmjerenom na odvraćanje žena od ostvarivanja njihovih zakonskih reproduktivnih prava. "Kada tome dodamo javno omalovažavanje feminizma od strane predsjednika te iste institucije, više ne govorimo o pojedinačnim slučajevima, nego o političkom obrascu potkopavanja već izborenih prava žena", stoji u priopćenju.

Možemo! traži novog predsjednika Skupštine

Na kraju su iz Možemo! Split otvoreno poručili kako smatraju da Šimundić nakon ovakvog istupa više ne bi trebao obnašati dužnost predsjednika Županijske skupštine. "Nakon ovakvog istupa Mate Šimundić ne zaslužuje biti na čelu predstavničkog tijela svih građanki i građana Splitsko-dalmatinske županije", poručili su.

"Ako Županijska skupština želi zadržati barem minimum institucionalnog dostojanstva, vladajuća većina morat će u svojim redovima potražiti novog predsjednika Skupštine", zaključuju iz Možemo! Split.